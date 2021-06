Ostane Réway v Košiciach? Spilar: Kostrou tímu musia byť Slováci

Hokej v Košiciach oslavuje storočnicu. Dokáže sa pri tejto príležitosti odraziť z dna osemnásobný slovenský majster? Ten posledné sezóny v play off nedokázal prekročiť prah štvrťfinále. Vlani Košičania nepostúpili ani z predkola medzi najlepšiu osmičku. Pomôcť by mal aj odchovanec klubu, ktorý vie ako chutí úspech. Ako hráč bol GABRIEL SPILAR na ľade neprehliadnuteľný. Veľmi rýchlo sa však dokázal adaptovať na pozíciu športového manažéra. Namiesto kanadských bodov teraz zbiera podpisy hráčov, ktorí majú vrátiť oceliarov na výslnie.

Po zranení kolena ste museli prerušiť aktívnu hráčsku kariéru. Momentálne pôsobíte vo funkcii športového manažéra v klube, kde ste hokejovo vyrastali. Ako sa to celé udialo? Veľmi rýchlo. V novembri minulého roka som podstúpil operáciu. Vtedy som ešte veril, že budem opäť hrať. Prišla však ponuka na pozíciu manažéra z Michaloviec a neskôr z Košíc. Niečo také sa jednoducho neodmieta. V mojom prípade ide o splnený sen. Trénovanie ma veľmi nelákalo, takže som nemal nad čím rozmýšľať. Som vďačný za šancu, ktorú som v Košiciach dostal.

Gabriel Spilar získal s Košicami ako hráč tri majstrovské tituly. (Autor: TASR)

Košice majú za sebou viaceré nevydarené sezóny. Ako vnímate veľké očakávania a hlad po úspechu hokejovej verejnosti? Sám som Košičan a dobre viem, že sme zažili úspechy aj neúspechy. Nedá sa však každému vyhovieť na sto percent. Stále bude niekto nespokojný. Na konci dňa sa ráta úspech a ten už dlho nebol. Bolo by krásne, ak by sa to podarilo v najbližšej sezóne. Všetci v klube na tom tvrdo pracujeme. Najmä prezident Július Lang spolu so správnou radou, ktorí majú na starosti finančnú stránku. Zatiaľ je to na dobrej ceste. V jednom z rozhovorov ste sa dávnejšie vyjadrili, že práca funkcionára si vyžaduje predovšetkým konexie. Potvrdilo sa vám to? Veľmi dobre vychádzam s našim výkonným riaditeľom Miloslavom Klímom, s ktorým máme prácu dobre rozdelenú. V tíme máme šikovné dievčatá, ktoré sa starajú o administratívu. Je to veľmi o komunikácii s ľuďmi a tá je občas náročná. Keď som bol hráč, staral som sa o svoje výkony na ľade a mimo to som mal čas pre seba. Teraz je to o celodennom kolotoči. Pevne verím, že sa do toho postupne dostanem ešte viac. Zatiaľ sú mi v klube všetci veľmi nápomocní, keďže ide o môj prvý rok v novej pozícii.

Tréner Michaloviec Tomek Valtonen sa v minulej sezóne vyjadril, že na Slovensko prišiel najmä kvôli vám. Košice teraz budú mať prvýkrát v histórii fínskych trénerov. Zdá sa, že na severe Európy, kde ste ako hráč krátko pôsobili, máte dobré kontakty. Nepovedal by som, že je to hlavne o mne a mojich kontaktoch. Skôr je to práca agentov. Trénera Valtonena som poznal, keďže ma krátko trénoval ale zanechal u mňa dobrý dojem. Som rád, že sa podaril jeho príchod na Slovensko. Čo sa týka našich trénerov, chceli sme ísť zahraničnou cestou. Voľba padla na Fínov. Nebol to jednoznačný zámer. Vo Fínsku nemám nejaké extra kontakty, ale keď sa človek správa slušne a fér, niektoré veci sa mu potom v dobrom vrátia. Hlavným trénerom je Kalle Kaskinen a jeho asistentom Timo Saarikoski. Ako ich vnímate z ľudskej stránky? Obaja sú výborní ľudia. Sú rozličné povahy. Asistent Saarikoski bol vynikajúci hokejista a reprezentant. Hlavný tréner Kaskinen má za sebou obrovské trénerské skúsenosti z výborných líg. Navyše pracoval aj na hokejovom zväze. Ja som veľmi rád, že máme v Košiciach trénerov, ktorí sa navzájom dopĺňajú a majú za sebou rozličné kariéry.

Očakávate od nich, že prinesú nový systém a herný prejav typický pre fínsku hokejovú školu? Ja osobne by som nehovoril o systéme. Samozrejme nejaké kvóty budú stanovené. Skôr od nich očakávame, že dokážu posunúť výkonnosť hráčov aspoň o 10 alebo 20 percent vyššie. Bude to pre mnohých chlapcov v kádri veľká výzva. Pre niektorých možno už posledná šanca ukázať, že sú dobrí hokejisti. Pred novými trénermi majú všetci čistý štít. Všetci môžu urobiť dobrý dojem a ísť ďalej vo svojej kariére. Hokej v Košiciach oslavuje storočnicu. V čom bude nasledujúca sezóna výnimočná? V prvom rade treba povedať, že sto rokov je krásne číslo a je to určite dôvod na oslavu. Nejaký dôraz sa teda na to kladie. Netreba sa ale z toho splašiť a byť v strese. Bude to samozrejme o čosi špecifickejšie ako iné sezóny. Väčší tlak ale cítime z neúspešných sezón, ktoré som zažil v klube aj ja ako hráč. Aj preto sa chceme čo najskôr vrátiť na výslnie. Každému však musí byť jasné, že budujeme nové mužstvo a je potrebná veľká dávka úsilia od trénerov, ale aj od nás ostatných v klube. Podobne na tom boli Michalovce, ktoré tiež postavili nový káder a fungovať to začalo až neskôr.

Môžete vy z pozície športového manažéra počítať s rozpočtom, ktorý umožní postaviť silné mužstvo? V tomto smere som spokojný a verím, že aj ostatní v klube. Na druhej strane to však neznamená, že keď je storočnica, pojmeme to megalomansky. Určite sa to nebude preháňať. Chceme spraviť úspech, ale musí to byť z hľadiska rozpočtu triezve a účelné. Nie je to len o nákupe hviezdnych hráčov, pretože potom sa môže stať, že nebude mať kto hrať v nižších formáciách. Stále máme pred sebou veľa roboty. Podpísali ste viacerých skúsených Slovákov. V klube ostáva kapitán Michal Chovan. Vracajú sa viacerí hráči, ktorí v minulosti obliekali košický dres. Marek Bartánus, Marek Slovák, obranca Eduard Šedivý a brankár Andrej Košarišťan. Je to slovenská kostra tímu, akú si Košice zaslúžia? Kostra mužstva musí byť jednoznačne o Slovákoch. Hráme slovenskú ligu, takže v tíme musíme mať čo najviac kvalitných slovenských hráčov doplnených o rovnako kvalitných legionárov. Každý tím si dobrých slovenských hráčov stráži a o to ťažšie je ich získať. Zatiaľ som so skladbou kádra spokojný. Ešte sme však neskončili a ďalší budú pribúdať.

Martin Réway získal vlani v Košiciach v 42 zápasoch 31 bodov (12+19). (Autor: TASR)

Mal by v klube pokračovať aj útočník Martin Réway, ktorý vlani patril k najproduktívnejším hráčom tímu? K tomu by som sa zatiaľ nechcel vyjadrovať. Ako ste vnímali jeho výkony v minulej sezóne? V tíme som bol veľmi krátko na to, aby som ho mohol hodnotiť. Uvidíme, ako to dopadne. Klub zatiaľ predstavil tri zahraničné posily. Dvojicu zámorských obrancov – Kevina Tanseyho, Coltona Saucermana i ruského útočníka Vadima Pereskokova. Čím vás zaujali? Som rád, že máme už teraz veľmi kvalitnú obranu. Sú to šikovní chlapci. Ich skauting bol na vysokej úrovni. Môže to vypáliť akokoľvek ale z toho, čo sme mali možnosť vidieť, sú to hráči, ktorí patrili medzi špičku v rakúskej lige, kde sa kladie dôraz na korčuľovanie. Čo sa týka Pereskokova verím, že bude hviezdou a bude nás ťahať. Je pracovitým hráčom, ktorý je úplne iným typom Rusa, než na akých sme boli zvyknutí. Som rád, že týchto legionárov máme v tíme a ešte sa budeme obzerať po ďalších. Čo bude pre Košice hlavnou prioritou v budúcom ročníku Tipos Extraligy? Mňa osobne by potešilo, aby sme mali minimálne dvoch mladých hráčov, ktorí by hrávali v áčku. Máme dosť mladých a talentovaných chlapcov, ktorí sa ukázali už v minulej sezóne. Mladí môžu hokejovo rásť práve vtedy, keď sú v silnom mužstve a ja verím, že takým budeme.

Je jedným z vašich očakávaní pred sezónou aj návrat fanúšikov na štadióny? Určite áno, pretože bez nich akýkoľvek šport nemá zmysel. Hokejisti na tom boli ešte dobre, pretože aj vlani sa mohla sezóna dohrať. Každý si mohol teda robiť svoju prácu. Verím však, že sa diváci vrátia na tribúny a nebude žiadna ďalšia vlna pandémie. Zrejme najmä zo začiatku nebudú môcť prísť na tribúny v hojnom počte, ale bol by som rád, ak by som sa mýlil. Budeme však vďační aj za pár tisíc ľudí. Hlavné je, aby to celková situácia umožňovala a ľudia sa nebáli prísť na hokej či iný šport. Na nedávnych MS v Rige sa predviedol v dobrom svetle útočník Juraj Slafkovský, ktorý mládežnícke kategórie hrával v Košiciach a neskôr odišiel do Fínska. Chceli by ste dosiahnuť to, aby podobní hráči neodchádzali do zahraničia ale rozvíjali svoj talent doma? Má to zmysel vtedy, ak je to dobré pre klub a zároveň aj pre daného hráča. Máme v doraste, kadetoch aj v juniorke dobré ročníky. Samozrejme niektorí hráči chcú odísť do Švédska, či Fínska a rozhodne im v tom netreba brániť. Klub sa vždy postaví kladne k tomu, aby talentovaní mladí hráči pôsobili v áčku. Ak ich agenti nemajú nezmyselné požiadavky. Priorita je, aby sa mali stále kam vrátiť, nech už pôjdu kamkoľvek.

Hokejisti HC Košice - ilustračná fotografia. (Autor: TASR)