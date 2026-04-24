    VIDEO: Američania si napravili chuť po úvodnej prehre, Dánov zdolali na nulu

    Hokejisti USA do 18 rokov (Autor: X/USA Today)
    Sportnet, TASR|24. apr 2026 o 18:46
    ShareTweet0

    Hokejistom USA stačili na výhru dva góly.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    USA - Dánsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

    Góly: 27. Berchild (Glance, Francisco), 57. Beuker (Plante)

    Hokejisti USA si na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku pripísali prvé víťazstvo.

    V piatkovom stretnutí B-skupiny na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove zdolali rovesníkov z Dánska 2:0.

    Američania si tak napravili chuť po predchádzajúcej prehre s Českom (2:3 pp) a v tabuľke sa posunuli so 4 bodmi na druhé miesto.

    Dánom patrí štvrtá priečka so ziskom troch bodov za výhru nad Nemeckom (4:1).

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    2

    1

    1

    0

    0

    5:3

    5

    2.

    Švédsko

    2

    1

    0

    0

    1

    8:4

    3

    3.

    Dánsko

    1

    1

    0

    0

    0

    4:1

    3

    4.

    USA

    1

    0

    0

    1

    0

    2:3

    1

    5.

    Nemecko

    2

    0

    0

    0

    2

    3:11

    0

    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»VIDEO: Američania si napravili chuť po úvodnej prehre, Dánov zdolali na nulu