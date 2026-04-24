VIDEO: Američania si napravili chuť po úvodnej prehre, Dánov zdolali na nulu

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
USA - Dánsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 27. Berchild (Glance, Francisco), 57. Beuker (Plante)
Hokejisti USA si na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku pripísali prvé víťazstvo.
V piatkovom stretnutí B-skupiny na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove zdolali rovesníkov z Dánska 2:0.
Američania si tak napravili chuť po predchádzajúcej prehre s Českom (2:3 pp) a v tabuľke sa posunuli so 4 bodmi na druhé miesto.
Dánom patrí štvrtá priečka so ziskom troch bodov za výhru nad Nemeckom (4:1).
