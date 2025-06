ONLINE: Ukrajina - Dánsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina D)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu D skupiny na ME U21 2025 medzi Ukrajinou a Dánskom. Hrá sa v Prešove.



Ukrajina



Ukrajinci majú kvalitný základ hráčov vo všetkých kategóriách. Na poslednom EURE pred dvoma rokmi siahali na finále, ale v semifinále nemali vôbec šancu vyradiť päťnásobného šampióna zo Španielska. Ten ich zostrelil po výsledku 1:5. Aj tento rok by mohli zverenci trénera Melgosu mieriť vysoko.



Dánsko



Dánsky kormidelník Steffen Hojer vybral to najlepšie, čo momentálne severská krajina ponúka v tejto vekovej kategórii. Dáni mali výbornú kvalifikáciu v roku 2021. Nakoniec sa však ukázalo, že aj jedna prehra zo siedmich zápasov môže spôsobiť nepríjemnosti. Priamy postup sa nekonal, ale prišla neobľúbená baráž s Chorvátskom, ktoré sa kvalifikovalo na ME 2023. Ďalšia kvalifikácia už dopadla podľa predstáv a Dánsko sa pokúsi o čo najlepší výsledok.