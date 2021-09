UFC 266: Dominantné výkony šampiónov a zároveň zápas roka

Napätie medzi šampiónom Volkanovskim a vyzývateľom Ortegom sa pred zápasom dalo krájať. Obaja boli trénermi poslednej sezóny reality šou The Ultimate Fighter a stali sa z nich veľkí rivali.

Volkanovski mal navrch počas väčšiny duelu, no Ortega sa ani na sekundu nevzdával a v jednej chvíli bol veľmi blízko ukončenia.

Nevraživosť sa preniesla aj do klietky a diváci v Las Vegas sledovali zrejme najlepší zápas tohto roka .

„Myslel som si, že ho mám. Trénovali sme to celú prípravu. Ukázalo sa, prečo je šampiónom tejto váhy,“ uznal Ortega šampiónove kvality.

Šampióna dostal do svojej obávanej gilotíny, ale na Ortegove prekvapenie, ani to nestačilo. Volkanovski sa dostal z kritickej situácie a potom naďalej dominoval.

Elitná spoločnosť

Volkanovski si po sústredenom výkone pripísal druhú úspešnú obhajobu titulu perovej divízie a celkovo 20. výhru v rade.

Zároveň to bol Volkanovského 10. zápas v UFC. To znamená, že v UFC začal s bilanciou 10:0, čo v doterajšej existencii organizácie dokázali len štyria ďalší bojovníci, a to Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Anderson Silva a Royce Gracie.