UFC 266: Nick Diaz neuspel v návrate. Odvetu ovládol Lawler

LAS VEGAS. Návrat amerického bojovníka Nicka Diaza nemal víťazný koniec. Diaz v rámci UFC 266 nestačil na krajana Robbieho Lawlera. Obaja veteráni sa stretli po druhýkrát v kariére. Prvý vzájomný duel prebehol ešte v roku 2004, vtedy vyhral pred limitom Diaz. Ďalšieho porovnania síl sa teraz dočkali po sedemnástich rokoch. Fanúšikovia si mohli vychutnať výborný duel vo vysokom tempe. Diaz mal silnú úvodnú päťminútovku, ale neskôr prevzal opraty zápasu Lawler a Diaz čoraz ťažšie hľadal odpoveď na pokračujúci tlak.

V treťom kole už toho mal dosť a po tvrdej kombinácii nebol schopný pokračovať. Lawler zvíťazil technickým KO. „Presne toto je niečo, čo robím veľmi rád. Išlo mu to dobre, no jednoducho som nepoľavil,“ uviedol Lawler.

Súperovi vzdal po zápase poklonu. „Vždy som mal pre Diaza rešpekt, zakaždým ponúkne zaujímavý zápas,“ dodal. Lawler je tak naďalej neporazený v odvetách. Celkovo sa postavil už do piatej odvety v kariére a doposiaľ ani raz neťahal za kratší koniec.

Návrat s trpkou príchuťou Nick Diaz, starší brat Natea Diaza, vstupoval do zápasu po prvý raz od roku 2015. Dlhá pauza sa na ňom samozrejme prejavila. Koniec koncov, vek sa nedá oklamať, veď Diaz má už 38 rokov a mladší jednoducho nebude. Pred zápasom sa veľa hovorilo o jeho aktuálnej forme. Na poslednú chvíľu si dokonca vyžiadal vyššiu váhovú kategóriu, s ktorou nakoniec Lawler súhlasil. Hovorilo sa o možnom zranení alebo inom zdravotnom probléme, no také niečo nateraz ostáva v rovine špekulácií. Diaz splnil zmenenú váhu do 84 kilogramov a nastúpil do zápasu, hoci neuspel.

„Som rád, že som vás aspoň zabavil. Nemám žiadne výhovorky. Vedel som, že krvácam a nechcel som tu narobiť príliš veľký neporiadok,“ žartoval Diaz v pozápasovom rozhovore. Humor ho neopúšťal ani po ťažkej prehre. Pár dní pred duelom pritom priznal, že má zmiešané pocity. „Nechcem sa obzrieť späť a pýtať sa, prečo som to neskúsil. Nie som na tom perfektne. Cítim sa skvelo, čo sa týka prípravy na zápas, sú tu však aj ďalšie veci. Ale ak to teraz neurobím, neviem ako by som so sebou žil. Asi by som si vravel, prečo som to neprijal,“ uviedol. Po skončení súboja hneď nedal jasnú odpoveď na otázku, či to bolo jeho posledné slovo v klietke. Dvere nechal otvorené.

Priebeh zápasu 1. kolo Tu sa na nič nečaká. Zdá sa, že Lawler chce využiť Diazovu dlho zápasovú absenciu a duel otvoril vo vysokom tempe. Netrvá to dlho a Diaz si zvykol na jeho tempo. Sledujeme šialený zápas, takmer výhradne v boxe. Lawler zaznamenachal úspech s niekoľkými kopmi, to by pre neho mohlo byť dôležité najmä v neskorších fázach súboja. Netreba zabúdať, že je tento zápas vypísaný na 5 kôl. Výborná prvá päťminútovka, 10-9 Diaz.