Turci cítia po remíze so Španielmi hrdosť. Bol to zápas obety, vravel tréner

BRATISLAVA. Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina či Kosovo. To sú štyria možní súperi slovenských futbalových reprezentantov v semifinále baráže o postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Bosniaci boli v záverečný deň európskej kvalifikácie blízko k priamemu postupu na šampionát, ale miestenku z H-skupiny si po výsledku 1:1 napokon uchmatli Rakúšania.
Kosovčania mali v „béčku“ len teoretickú šancu zvíťaziť a so skupinovou fázou sa rozlúčili dôstojnou remízou so Švajčiarmi 1:1.
Rakúsko pomohlo Slovensku
Bosna pred záverečným duelom zaostávala za Rakúskom o dva body a na postup potrebovala víťazstvo.
V 12. minúte ju poslala do vedenia hlavička Harisa Tabakoviča a dlhý čas to vyzeralo, že Balkánci si tesný náskok udržia a vybojujú si len druhú miestenku na MS v ére samostatnosti. To im však odoprel striedajúci Michael Gregoritsch vyrovnávajúcim gólom zo 77. minúty.
„Začali sme dobre. Rakúsko samozrejme dominovalo. Ale inkasovať vyrovnávajúci gól desať minút pred koncom bolí. Dnes to bolí, ale zajtra ideme ďalej. Taký je futbal,“ konštatoval Tabakovič pre uefa.com.
Skupinový triumf Rakúska poslal Slovákov do 2. výkonnostného koša pre žreb baráže. Ďalšími dvoma podmienkami bola prehra Škótska s Dánskom, z víťazstva 4:2 a priameho postupu z „céčka“ sa však tešili hráči z Britských ostrovov.
V treťom prípade malo v J-skupine Severné Macedónsko aspoň remizovať s Walesom, ale v Cardiffe prehralo jednoznačne 1:7.
Zverenci trénera Francesca Calzonu sa tak ako poslední „zmestili“ za Poľsko, Wales a Česko, čo znamená, že v semifinále budú mať ako nasadený tím výhodu domáceho prostredia.
Kosovo výsledok so Švajčiarskom motivuje
V 3. koši figurujú, a teda možným súperom „sokolov“ budú aj Kosovčania, ktorí bojujú o premiérovú účasť na veľkom podujatí.
Pred domácimi divákmi v Prištine inkasovali hneď po zmene strán z kopačky Rubena Vargasa, štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času sa však parádnou strelou spoza šestnástky blysol Florent Muslija.
Kosovo potrebovalo pre prípad priameho postupu vyhrať minimálne o šesť gólov.
„Som veľmi šťastný. Je veľmi motivujúce, že sme neprehrali so Švajčiarskom. Teraz nás v marci čaká baráž a dúfame, že budeme mať šťastie. Ako národný tím sme sa ukázali. Všetci sme zo seba vydali maximum,“ tešil sa Muslija.
Ďalšími možnými súpermi Slovenska sú Íri a Albánci. Írsko v závere F-skupiny zaskočilo Maďarsko 3:2 a predbehlo ho na druhom mieste tabuľky, predtým doma nečakane zdolalo aj priamo postupujúce Portugalsko 2:0.
Albánci obsadili druhú priečku „káčka“ za stopercentným Anglickom, ktorému v nedeľu podľahli 0:2.
Turci veria, že sú konkurencieschopný
Účasť v baráži si v záverečný deň kvalifikácie zaistilo aj Turecko, ktoré ako jediné vzalo body a skórovalo do siete Španielska.
S úradujúcimi majstrami Európy remizovalo 2:2, na triumf v skupine potrebovalo vyhrať o sedem a viac gólov.
„Tento zápas ma napĺňa hrdosťou na ducha, ktorého hráči predviedli na ihrisku. Bol to zápas obety. Predtým večer som chlapcom povedal, že im dôverujem, a na tento typ stretnutia sme postavili konkurencieschopný tím. Bez ohľadu na to, kto hrá, naša konkurencieschopnosť je vysoká,“ uviedol kouč Turecka Vincenzo Montella.
Vďaka výsledkom v Lige národov 2024/2025 sa do baráže pošťastilo štvorici Rumunsko, Švédsko, Severné Macedónsko a Severné Írsko.
Nečakane najhoršie na tom boli Švédi, ktorí skončili v „béčku“ poslední so ziskom len dvoch bodov. So Slovinskom v utorok prehrávali 0:1, ale v 87. minúte zariadil remízu debutant Gustav Lundgren.
„Z tohto zápasu sme si niečo odniesli, aj keď by sme ho radi vyhrali. Ale vzhľadom na zranenia a situáciu s opatrnosťou to, samozrejme, nebola ideálna situácia. Mali sme však dobrý týždeň a veľa sme sa naučili.
Veľa sme pracovali na tom, čo znamená byť tímom, a to si musíme vziať so sebou do baráže,“ uviedol tréner Graham Potter pre oficiálnu stránku Švédskeho futbalového zväzu.
Všetci postupujúci na základe LN sú pre potreby žrebu umiestnení do 4. výkonnostného koša a v semifinále budú hrať vonku.
Za súperov dostanú mužstvá z 1. koša, v ktorom figuruje kvarteto Taliansko, Dánsko, Turecko a Ukrajina.
Žreb baráže sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra v sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v Zürichu. Semifinále sa odohrá vo štvrtok 26. marca, finále je na programe v utorok 31. marca.