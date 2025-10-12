Je to neprijateľné, hnevajú sa Turci. Brankár bez povolenia opustil reprezentáciu

Brankár Berke Özer
Brankár Berke Özer (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2025 o 19:02
ShareTweet0

Nepáčilo sa mu, že chýbal v kádri v zápase s Bulharskom.

ISTANBUL. Brankár Berke Özer bez povolenia opustil kemp futbalovej reprezentácie Turecka.

Hráčovi francúzskeho Lille sa údajne nepáčilo, že nefiguroval v kádri na sobotný duel kvalifikácie MS v Bulharsku, ktorý jeho tím vyhral presvedčivo 6:1.

„Berke Özer po návrate do Istanbulu bez povolenia opustil naše tréningové centrum s odvolaním sa na to, že nebol v nominácii na včerajší zápas Bulharsko - Turecko.

Takéto správanie je neprijateľné,“ uviedla v nedeľu vo svojom stanovisku Turecká futbalová federácia (TFF).

Turci v utorok v dôležitom súboji o druhú priečku privítajú Gruzínsko, pripomenula agentúra AFP.

Španieli sú bez inkasovaného gólu a s deviatimi bodmi na čele E-skupiny, Turci majú šesť bodov, Gruzínci sú tretí s trojbodovým ziskom.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Momentka zo zápasu Faerské ostrovy - Česko
Momentka zo zápasu Faerské ostrovy - Česko
Hanba na pôde outsidera. Českí futbalisti prekvapivo prehrali s Faerskými ostrovmi
dnes 19:54|6
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Je to neprijateľné, hnevajú sa Turci. Brankár bez povolenia opustil reprezentáciu