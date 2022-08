Spartak má pred odvetou ťažkú pozíciu. Poľský klub si vezie z Trnavy sľubnú výhru

Konferenčná liga - 3. kvalifikačné kolo

Odveta v Poľsku je na programe vo štvrtok 11. augusta o 18.00 SELČ. Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu medzi Sláviou Praha a Panathinaikosom Atény.

Sľubný trnavský úvod trval až do 23. minúty, keď arbiter nariadil prvú teplotnú prestávku. Hra sa potom vyrovnala a do hry sa začali dostávať aj Poliaci. No loptu mali stále častejšie na kopačkách hráči Spartaka.

Potom však prišla studená sprcha pre domácich, lebo v 30. minúte išli hostia do vedenia. Lopez jemne tečoval oblúčik spoluhráča za obranu, to zmiatlo brankára Takáča a lopta skončila v bráne - 0:1.

Záver prvej časti hry bol potom čoraz viac rozkúskovaný. Na jej konci fauloval Bukata v šestnástke Wdowiaka a Lopez pokutový kop premenil - 0:2.