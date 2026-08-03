Parádny debut českej tenistky. Na prestížnom turnaji v Toronte zdolala domácu Kanaďanku

Tenistka Karolína Plíšková vstúpila do turnaja v Toronte výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 6:4, 6:4.
Nikola Bartůňková pri debute na tomto turnaji kategórie WTA 1000 porazila v 1. kole 7:5, 6:4 domácu Kanaďanku Biancu Andreescuovú.
Skúsená Plíšková sa na obľúbenom tvrdom povrchu mohla spoľahnúť vo veternom počasí na servis, podarili sa jej aj štyri esá.
Dvadsaťročnej Bartůňkovej sa proti víťazke najväčšieho kanadského turnaja a tiež grandslamového US Open z roku 2019 Andreescuovej podaril v prvom sete málo vídaný obrat.
Pražská rodáčka prehrávala už 2:5 a 0:40, ale napokon odvrátila štyri setbaly a set otočila do víťazstva 7:5.
Druhé dejstvo bolo dlho vyrovnané. Za stavu 4:3 ešte 41. hráčka sveta Bartůňková nevyužila päť brejkbalov, ale o dva gemy neskôr už pri brejkbale, ktorý bol zároveň mečbalom, nezaváhala.
Bývalú štvrtú tenistku rebríčka Andreescuovú, ktorá je aktuálne až na 174. mieste a na turnaji štartovala vďaka voľnej karte, porazila mladá česká tenistka za hodinu a 52 minút.
V ďalšom zápase Bartůňkovú čaká 27. nasadená Clara Tausonová z Dánska.
Ďalej ide aj Maďarka Anna Bondárová, ktorá zvíťazila nad Anhelinou Kalininovou z Ukrajiny 6:4, 7:5.
Ruska Alina Kornejevová postúpila po skreči krajanky Poliny Kudermetovovej za stavu 6:0, 3:0.
Austrálčanka Talia Gibsonová postúpila, Talianka Elisabetta Cocciarettová jej skrečovala zápas za stavu 2:6, 2:3.
WTA Toronto 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Alina Kornejevová (Rus.) - Polina Kudermetovová (Rus.) 6:0, 3:0 - skreč
Karolína Plíšková (ČR) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 6:4, 6:4
Anna Bondárová (Maď.) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 6:4, 7:5
Talia Gibsonová (Aus.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 6:2, 3:2 - skreč
Kayla Dayová (USA) - Diane Parryová (Fr.) 3:6, 6:3, 7:5
McCartney Kesslerová (USA) - Cadence Braceová (Kan.) 6:3, 6:3
Kayla Crossová (Kan.) - Katie Boulterová (V. Brit.) 7:6 (3), 7:5
Šuaj Čang (Čína) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:1