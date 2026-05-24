Slovák na domácom podujatí v TOP 20. Brit stiahol veľké manko a získal titul majstra sveta

Víťazmi deviateho ročníka triatlonového podujatia Orlen The Championship v Šamoríne, ktorý je zároveň majstrovstvami sveta na strednej vzdialenosti, sa stali Brit Harry Palmer a Nemka Caroline Pohleová. Zo Slovákov najlepšie finišoval Ondrej Kubo na 20. pozícii.
Štartujúci pretekári absolvovali 1,9 km plávania, 90 km na bicykli a všetko zakončili 21,1-kilometrovým behom.
Medzi mužmi mal po väčšinu času nakročené k prvenstvu Dán Valdemar Solok, na cyklistike mal viac ako dvojminútový náskok a aj v bežeckej časti mal komfortný odstup od konkurentov.
Palmer však krok po kroku sťahoval manko a najmä v druhej polovici pridal výrazne do tempa. Približne päť kilometrov pred cieľom sa podarilo britskému triatlonistovi obehnúť Soloka a napokon si s prehľadom prísť po celkový triumf.
„Keď som schádzal z bicykla, tak som si myslel, že budem bojovať len o druhé miesto, pretože nie je šanca stiahnuť trojminútový náskok. Po prvom kole mi už však hlásili, že som stiahol 50 sekúnd a cítil som, že tu je ešte šanca.
Na poslednom okruhu sa mi súpera podarilo obehnúť, ale bol to boj, pretože ani jeden z nás sa necítil dobre. To, že vyhrám, to mi došlo až na cieľovej rovinke na červenom koberci.
Je to jedno z mojich najväčších víťazstiev v kariére, pretože som pretekal s ľuďmi, ku ktorým som vzhliadal.
Bola to moja tretia účasť v Šamoríne, každým rokom som napredoval, až sa mi podarilo teraz uspieť,“ povedal pre TASR celkový víťaz medzi mužmi Harry Palmer.
Na štart v elitnej kategórii mužov sa postavili traja slovenskí zástupcovia. Výsledkovo najlepšie to vyšlo Ondrejovi Kubovi, ktorý finišoval na 20. mieste časom 3:45:44 h.
„Keď by som to mal celkovo zhodnotiť, tak asi najslabší výkon, čo som tu podal. Taký je šport. Atmosféra tu však bola super. Myslím si, že tu bolo doteraz najviac pretekárov a vnímal som aj podporu divákov po celej trati.
Už keď som išiel na bicykel, tak som vnímal dcérku. Povzbudzovala ma aj po celý čas počas behu. Je to ďalšia taká motivácia, aby som išiel naplno,“ vyjadril sa najlepší zo Slovákov.
O niekoľko minút neskôr prišiel do cieľa na 27. pozícii Rastislav Srnánek (3:56:53 h): „Výkon bol veľmi dobrý. Na bicykli som mal počas 65. kilometra trochu problémy so stehnami. Inak to bolo super, akurát nás trochu vytrápilo počasie.
Posledné týždne bola zima, teraz veľmi teplo. Bolo cítiť zmenu. Teplo vytrápilo, ale bol to vynikajúci výkon a som tak spokojný. Na dlhých vzdialenostiach to má veľký vplyv na výkony, človek sa oveľa viac prehrieva.
V lete je to trochu jednoduchšie, pretože je už človek aklimatizovaný.“ Hneď za ním bol Matej Macháček (4:00:53 h).
Medzi ženami to bolo podstatne jednoznačnejšie, už na cyklistike prevzala Pohleová situáciu po Španielke Marte Sanchezovej a napokon si po prvé miesto prišla s takmer dvojminútovým náskokom.
Podmienky boli veľmi náročné
„Je to pre mňa niečo špeciálne. Dva roky dozadu som totiž skolabovala 800 metrov pred cieľovou čiarou, teraz sa mi podarilo zvíťaziť, takže som plná emócií.
Podmienky boli veľmi náročné, špeciálne bolo veľké teplo. Na posledných kilometroch som sa trápila, ale zvládla som to,“ dodala líderka medzi ženami Caroline Pohleová.
Orlen The Championship
Muži: 1. Harry Palmer (V. Brit.) 3:31:55 h, 2. Valdemar Solok (Dán.) 3:32:29, 3. Will Draper (V. Brit.) 3:33:59, ..., 20. Ondrej Kubo 3:45:44, 27. Rastislav Srnánek 3:56:53, 28. Matej Macháček (všetci SR) 4:00:53
Ženy: 1. Caroline Pohleová 3:55:39, 2. Lena Maissnerová (obe Nem.) 3:57:11, 3. Katrine Graesboll Christensenová (Dán.) 3:58:32