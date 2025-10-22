Nevedela, kto je Pogačar, už má všetko v malíčku. Dunajská sníva o olympiáde

BRATISLAVA. Slovenská triatlonistka Diana Dunajská si po zisku bronzu na MS v austrálskom Wollongongu v kategórii junioriek dopraje zaslúžený oddych a potom začne s prípravou na novú sezónu.
Počas nej bude všetko smerovať k tomu, aby sa kvalifikovala na OH 2028 v Los Angeles.
Prezident Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) Jozef Jurášek pripomenul, že Dunajská je prvou slovenskou juniorkou, ktorá získala cenný kov na svetovom šampionáte. Šéf STÚ verí, že tento úspech bude v jej kariére ďalšou inšpiráciou.
Dunajská sa len niekoľko hodín po prílete z MS podelila v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu o svoje dojmy s médiami.
K úspechu prispela aj správna taktika
"Do dejiska šampionátu sme cestovali desať dní pred štartom pretekov. Mala som výhodu, že som si mohla v plávaní vybrať, kde budem štartovať, vybrala som si ľavú stranu.
Mala som dobrý štart, bola som v prvej skupine. Ale po desaťsekundovej penalizácii mi táto skupina ušla. Spolu s trénerom sme v cyklistike zvolili taktiku počkať na druhú skupinu. Tam som si chvíľku pošetrila energiu.
VIDEO: Diana Dunajská po návrate z MS
Štyri kilometre pred koncom som v stúpaní nastúpila, podaril sa mi únik a v depe som skrátila svoju časovú stratu na pätnásť sekúnd. Darilo sa mi aj v behu, kde som predbehla dve pretekárky a bola z toho bronzová medaila," zhodnotila Dunajská priebeh úspešných pretekov.
Zaslúžený oddych a príprava na LA
Devätnásťročná členka bratislavského REABA-Realiz sport teamu si teraz dopraje zaslúžený oddych.
"Dva týždne poľavím v tréningoch, aj keď si trochu zabehám a zacvičím v posilňovni. Pretekársku sezónu som začala v marci, telo to už cíti. Príprava na novú sezónu sa začne koncom novembra, bude smerovať k tomu, aby som sa kvalifikovala na nadchádzajúce OH v Los Angeles. Verím, že šancu využijem."
Ako bude príprava vyzerať, priblížil tréner Dunajskej Maroš Horínek: "Po dvoch týždňoch voľna sa presunieme do španielskej Malorky. Vo februári bude mať ďalšie sústredenie na Kanárskych ostrovoch. Mala by štartovať aj na MS v e-triatlone.
U Diany oceňujem, že to, čo poviem, všetko urobí. Vedie si denník, študuje o triatlonistoch, má prehľad. Doteraz nevedela, kto je Pogačar, teraz má všetko v malíčku. Má všetko naštudované, je to akoby moje zrkadlo."
Úspech bronzovej medailistky, ktorá je členkou Národného športového centra, ocenil aj jeho riaditeľ Vladimír Baluška: "Sme hrdí, že môžeme byť nápomocní, sme pripravení v tom pokračovať. Ďakujeme aj Dianiným rodičom, realizačnému tímu, Slovenskej triatlonovej únii (STÚ)."
Prezident STÚ Jozef Jurášek pripomenul, že Dunajská je prvou slovenskou juniorkou, ktorá získala cenný kov na svetovom šampionáte. "Nadviazala tak na vlaňajšie striebro Zuzany Michaličkovej v kategórii do 23 rokov. Verím, že tento úspech bude v jej kariére ďalšou inšpiráciou."