To je taký boj o titul ako Ruža pre nevestu s Bartekom (tréneroviny)

BRATISLAVA. Málokedy sa stáva, že sú naraz naštvaní fanúšikovia Trnavy a Slovanu. Teda ak neberieme do úvahy úradnú správu disciplinárky.

Spartak minulý víkend trošku nabil ligu iskrou, aby ju doma proti Dunajskej znovu spláchol nealko Šarišom. Ani nie tak remízou a stratou 2 bodov, ako tou nulovou ambíciou aspoň prejaviť záujem zabojovať o to prvé miesto a dať do toho všetko. Slovanisti môžu mať znovu na saláme, lebo túto ligu vyhrajú aj keby začali cúvať. Fakt potom plačme, že ľudia nechodia. Stala sa aj dobrá vec. Niké liga znovu pomáhala. Za každý zákrok brankára putovalo 500 eur pre OZ Amazonky, ktoré pomáha ženám bojovať s rakovinou prsníka.

FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 2:3 6899 divákov Ivan vyslal varovanie. S výkonmi jeho mužstva to ide v poslednej dobe z kopca, preto mala slávnostný výkon na starosti osoba, ktorá túto disciplínu ovláda najlepšie. Peťa Vlhová. Tá mala inak lepší prvý dotyk ako Zuberu. Košice na druhej strane dostali za postup do hornej šestky odmenu. 2 zápasy so Slovanom behom 4 dní. V nedeľu liga, v stredu Slovnaft cup. Odmenu dostal aj Roman Skuhravý, zmluvu predĺžil do roku 2027. Možno tak stihne aj nový štadión v Komárne.

Roman Skuhravý pred zápasom odmietal akékoľvek podcenenie prvého z dvoch duelov proti majstrovi, ale aj návšteva dala trochu najavo, že východniarom pôjde o viac v stredu. Takmer sedmička je určite super číslo, náš pán premiér to však sfúkne už doobeda. Po eufórií z minulého víkendu sa čakal aspoň prekonaný košický rekord z otvorenia štadióna. Košice netradične v štvorčlennej obrane začali aktívne, ale až v 30. minúte vypol Mišo Faško svojou kolmicou poistky Kašiovi s Blackmanom a Kenzhebek si otvoril ligové konto. Slovanu však dokonale vyšiel záver polčasu. Vlastne 8 minút okolo polčasovej pauzy.

Mak nastrelil Faškovu ruku a z penalty sa nemýlil Tigran. Už to vyzeralo na polčasovú remízu, keď sa na zadnej tyči ocitol Bajrič. Začiatkom druhého polčasu fauloval v šestnástke Magda Zuberuho. Zbytočne, on je jeden z hráčov, ktorí sa o loptu oberú sami. Tigran to dal vychádzkovo na 1:3 a z brejku mohol zakončiť aj hetrik, ak by to zobral trochu viac vážne. Vo zvyšku zápasu už brankári robili všetko pre to, aby prispeli na OZ Amazonky. Hlavne Šipošov zákrok proti Metsokovi, ktorý ho už aj obišiel, by si zaslúžil od Niké aspoň dvojitú platbu.





FC Spartak Trnava - FK DAC Dunajská Streda 1:1 5704 divákov 5704 divákov na zápas, v ktorom sa Spartak mohol posunúť na druhé miesto a zvýšiť tlak pred derby je málo. Je to strašne málo. Ale zodpovedá to ambíciam Trnavy. Len sa nenechať predbehnúť DACom a dúfať, že si zo Žiliny vytrucujú prestup ešte tak tri body z tabuľky a bude to. Ak už nič iné, Spartak dnes oznámi meno nového športového riaditeľa. Meno nikto neprezradil, ale ak to nebude Jozef Valovič, bude to obrovská trhlina v boji o titul. Spartak nastúpil bez zraneného Kratochvíla s Oforim, v strede poľa stál vedľa Kuba Paura Roman Procházka. Boris Marhefka teda vedel, že dnes ten meter bude musieť trošku povoliť, ak nechcel dohrávať 5+1. Veľa súbojov, odrazených lôpt, pokusov Azanga z každej situácie a nakoniec Ramadanovej hlavičky po Kapanadzeho centri. Okolo neho síce stáli Mikovič s Azangom, ale chalani si nachvíľu spomenuli na Covid opatrenia a dodržiavali bezpečný odstup. Ammar si radosť z gólu užil naplno, skoro vyskočil Mišovi Gašparíkovi na kolená. VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Dunajská Streda

Trnave vyšiel nástup do druhého polčasu, po Holíkovej aute si lopta našla nohu Romana Procházku a znovu sme sledovali večer pod lampou so Štefanom Hríbom. DAC už okrem veľkej šance Kapanadzeho nemal nič, na Freliha žiadna iná strela nešla a tak Žiga Niké lige veľa škody nenarobil. Spartak mal ešte dobrú šancu Danielom, ale v hlavách už pohárový zápas v Žiline.

MŠK Žilina- FK Železiarne Podbrezová 0:0 1267 divákov V zápase tímov, ktoré hráčski agenti doslova milujú, sme dostali niečo iné, ako sme si objednali. A možno sa len chalani báli, že tých 500 eur za chytenú strelu im strhnú z výplaty. Martin Dohál mal so všetkými aktérmi zápasu súcit, v prvom polčase nenadstavil ani sekundu, v tom druhom pridával iba za striedania. Kritickí boli aj obidvaja tréneri. VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Podbrezová

Žiline chýba útočník, tréner Ščasný tam skúša stavať všetko, čo má nohy a oblečie žlto-zelený dres. Ale je to málo. Na strely na bránu skončil zápas 2:1, hostia boli takmer bez šance vôbec prekonať Ľuba Belka v bráne. Bránkár šošonov by si stihol ísť vybaviť nový pas, vrátiť sa a znovu sa oprieť o žrďku. Vyzdvihnúť treba sériu hostí, 10 zápasov bez prehry.

MFK Ružomberok - KFC Komárno 0:1 787 divákov Veľké tri body pre Komárno a znovu v zápase, v ktorom by na nich ani ľubovoľný privatizér nestavil svoju papierničku. Nováčikovi tento kúzelný trik vyšiel pred týždńom v Podbrezovej, vďaka aktivite Špaleka ho zopakovali aj v metropole Liptova. A to v zápase, v ktorom ani nevedeli, ako rozrytá je polovica domáceho mužstva a kto z desiatich brankárov MFK dostal dnes šancu. Noro Hrnčár bol spokojný s aktivitou svojho mužstva, menej už so zakončením. Ono, toto je väčšinou problémom každého ligového mužstva. Ružomberok mal také pološance a k nim jednu 100%, keď sa pískal na faul na Madleňáka. Veril si Filip Souček, ale loptu len zakopol do susediacich garáží. A keď 5 minút pred koncom Matúš Malý vletel do Špaleka ako dôchodcovia do Biedronky, vystrelil hosťom tri body Bayemi.



MFK Dukla Banská Bystrica - FK Skalica 0:2 822 divákov Dukla je teraz zraniteľná ako sestry Nízlové zákaždým, keď si pozrú Instagram novej Stankovej priateľky. V lige jej tempo dokáže držať už len Ružomberok a proti Skalici si môžu vojaci búchať hlavu o bežeckú dráhu. Pretože horším mužstvom neboli, len v obrane vyzerajú ako Šutaj Eštok. VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Skalica

Ťažko sa vám odlepuje z dna, keď už po minúte dostanete takýto gól. Lopta v strede ihriska pri autovej čiare, kam sa vysunie celá obrana domácich a pri lopte do šestnástky naháňa Smejkala iba Šikula, ako šarkan na špagátiku. Dukla bola aktívnejšia, Rymarenko sa snažil, čo to šlo a dokonca sa aj domáci presadili. Ale ofsajd no. A aby sa Dukla nemusela snažiť až do poslednej minúty, prišiel v 66. minúte druhý gól hostí. Rovnaký, ako ten prvý s tým, že tentokrát sa na návrat do obrany zahral Boris Godál.

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 3:2 1049 divákov Michalovce dostali týždeň na to, aby sa prebrali zo sna a uvedomili si, že zvyšok sezóny ich čaká pretĺkanie sa hlbokými ligovými bažinami. A hneď v Trenčíne si dali repete zápasu v Košiciach. Znovu gól v nadstavenom čase zápasu. Ale aspoň Anton Šoltis na tlačovke vyzeral tak, že ho to mrzí asi ako škrabanec na firemnom aute a nech sa tam o vypadnutie bijú ostatní. Šoltis vystrelil z lavičky už v tretej minúte, keď Taylor-Hart na krídle musel mať pocit, že domáci ešte nezachytili úvodný hvizd. Dostal všetok priestor sveta a naservíroval to Kyziridisovi. Ale Trenčín mal v nedeľu Gajdoša s Holúbekom. Artur centroval, Jakub sa do lopty oprel hlavou a bolo vyrovnané. O chvíľu neskôr posunul Artur loptu Hugovi Pávekovi a ten poslal za Budinského ľavačkou takú bombu, že ak by ju brankár hostí vyrazil, parkuje už pri Tescu na miestach pre ZŤP. Michalovce to skúšali z brejkov, vyšiel až Kyziridisov pas na Žuleviča. Ten sa vďaka preskúmavaniu VARom tešil dvakrát. Dvakrát sa tešil aj Holúbek, keď si ho v 94. minúte našla pred bránou lopta.

Trenčín mal jednu nebezpečnú strelu od Mikulaja, inak sa hralo o stred poľa. Skalica sa ku gólu dostala strelou Podhoreckého, diváci na štadióne si stihli vybehnúť domov pozrieť rodinu a kým sa vrátili, zistili, že gól neplatil. A keď budú poctivo chodiť na Skalicu, môžu sa tešiť na ďalšie góly, ktoré neuvidia. Záhoráci v lige neinkasovali už v treťom zápase sa sebou. A aby boli fér, posledné dva zápasy gól ani nestrelili.

Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 23 16 4 3 51 : 27 52 V P R R V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 23 13 7 3 42 : 20 46 R V P R P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 23 12 9 2 35 : 18 45 R V R R V 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 23 8 9 6 33 : 23 33 R V R R V 5 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 23 7 10 6 31 : 29 31 R R R V R 6 FC KOŠICE FC KOŠICE 23 7 8 8 33 : 28 29 P V P V V Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: