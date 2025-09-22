Národné ligové centrum Zlaté Moravce a ružomberský jesenný vírus (tréneroviny)

BRATISLAVA. Tak sa nám tá horná štvorka trochu premiešala a dalo by sa povedať, že začíname znovu od nuly. Spartak svoj náskok pustil, chalani si obľúbili domáce prehry. Ono to chutí lepšie, ako prehrať vonku, domov to má človek bližšie a nemusí zažívať tú dlhú cestu autobusom.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
V pomere cena/výkon zatiaľ najhoršie stoja Košice. Ak to takto pôjde ďalej, nebude sa na to môcť Roman Skuhravý pozerať nielen vtedy, keď jeho hráči kopú penaltu. Zmáha sa Ružomberok, Smetana klubu naordinoval to, čo mu ide najlepšie a prečo je aj v domácich zápasoch taký atraktívny. A mali sme tu jeden superzábavný zápas kola/mesiaca.
ŠK Slovan Bratislava - FK DAC Dunajská Streda 3:2
9 487 divákov
Tréner Weiss si za svoju komentátorskú vložku vyslúžil od disciplinárky po správnosti len pokarhanie. Pred zápasom a po ňom sa viackrát ospravedlnil. Do zápasu mesiaca však vstupoval Slovan bez svojej vysnívanej posily.
Šporar sa zranil počas autogramiády vo fanshope a tak jeho miesto dostal Kucharevič. Odmenou pre fanúšikov bol však trénerov syn v základe, potešila určite aj účasť jedného z hrdinov zápasu, Kyriakosa Savvidisa.
Braňo Fodrek mohol do Bratislavy cestovať po R7, ale hlavne s reálnou šancou Slovan poraziť. Forma belasých je stále ďaleko od optima a v klube to vrie ako voda na vajce v Sulíkovej kuchárskej šou. Ale keď hrá Slovan na emócii, prichádzajú aj body.
Prvú veľkú šancu zahodil Bajrič, ale v 10. minúte Tigran svoju strelu oprel o Tubolyho a otvoril skóre. Prvý školský deň už síce bol, ale za to, ako Tigran s Toličom a Savvidisom odprevadili pri vyrovnávajúcom góle Ramadana, by sa nemusel hanbiť žiadny otec.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Dunajská Streda
Takáč sa síce pokúsil o zázrak, v páde mal aspoň čas sa rozhodnúť, v ktorom jazyku sa chalanom poďakuje.
Druhý polčas bol absolute cinema. Otvoril ho Weissov roh na Kuchareviča. Jeho hlavu ešte Popovič kryl, ale len na nohu Toliča.
DAC v tejto sezóne však nemôžete odpísať ako firemné auto, pretože vpredu je nebezpečný každý z ofenzívnej štvorky. Nemanič sa tešil z gólu na 2:2, ale len dovtedy, kým Kralovič nezapískal ofsajdič. O 4 minúty poslal Ramadan roh na hlavičku Savvidisa, ten však nie je nejaký Gruzínec, aby musel skákať do súboja a nechal sa prehlavičkovať Dukanovičom.
Na ihrisko sa na rozdiel od Oforiho dostal aj Yirajang a aj keď to v úvode jeho akcie vyzeralo ako z tréningu Báhonských slepcov, nakoniec poslal krásny pas na voľného Blackmana. Cesar svojou oslavou získal putovnú cenu fair-play Ammara Ramadana.
Toho, o ktorom Weiss po zápase priznal, že oňho mal Slovan pred rokom záujem. Prakticky ako o každého tretieho hráča bez zmluvy.
Ammar dostal šancu vyrovnať po detinskom faule Tigrana, ktorý videl asi každý okrem rozhodcu Královiča, stojaceho 2 metre pred ním. Lenže ten tak chcel, že z penalty poslal loptu do pánskych záchodov vedľa sektoru hostí.
FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 0:1
5 379 divákov
Spartak robí všetko pre to, aby sa raz na tlačovke niekto nemusel báť povedať, že ide na titul. A učí sa pri tom od najlepších. Teda najlepšieho.
Brať hráčov po zmluve od iného ligového mužstva si pokryli cez Trenčín, Martin Škrtel pracuje aj na svojom Instagrame a najnovšie sa rozhodli siahnuť po hráčovi, ktorý neodolal a prijal ponuku z krajiny, ktorá vo voľnom čase posiela svoje drony do iných štátov Európy.
Michalovce v lete prišli o svojich najlepších hráčov, to im však nebráni v tom, aby mali štart, aký im vo zvyšných 2 baštách východného Slovenska môžu všetci závidieť. A v Trnave vytiahol Pep Šoltis útočné duo ako z telenovely pre dôchodkyne. Ramos - Lopez. Prvý menovaný sa postaral o to, že si hostia z Trnavy odniesli okrem Huga Ahla s Matejom Čurmom aj tri body.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Michalovce
Za Freliha poslal takú bombu, že by ju nechytil ani keby sa na tom pred zápasom dohodli.
Trnava hrala bez Taiwaa, celý zápas súpera tlačila, ale v zakončení to bola tragédia na 2 dejstvá. Ako sa hovorí, v pokutovom území treba byť k.. Teda, Juraj Blanár.
31 striel a 14 rohov oproti dvom strelám na bránku v podaní hostí. Comeback si v Trnave užil aspoň Adam Jakubech, ktorý po polčase striedal Lukáča. Našťastie nie Vinca. A Adam si schuti zachytal.
FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 1:3
6 369 divákov
V čase ďalšej konsolidácie, za ktorú môže knieža Pribina a rozhadzovačná Mária Terézia, by sa pojem nováčikovská daň nemal ani spomínať. Prešov ju ale zaplatil v zápase proti Ružomberku.
Ten s prichádzajúcou jeseňou začína pripomínať odrodu chrípky, proti ktorej v prvom rade ako na väčšinu ochorení v tomto štáte nezoženiete vakcínu a ak sa vám to náhodou podarí, aj tak vás skolí. Po štandartke.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Prešov - Ružomberok
Akúkoľvek taktiku si Vladimír Cifranič do zápasu pripravil, v 21. sekunde sa mu rozpadla ako Radičovej vláda. Z poliaceho kruhu sa cez obrancov Ružomberka dostala na Hladíka a od neho na Bačíka. Vysvedčením po ušiach si tu zaslúžila celá obrana domácich, ktorá bola v tých chvíľach ešte niekde na magnetickej tabuli.
Ligové kluby vedia, aké to je hrať proti Ružomberku, ktorý vedie. Prešov si to vyskúšal prvýkrát. Aj napriek tomu mohol o 7 minút Olejník vyrovnať, chýbali mu centimetre. Ružomberok zachránil Mojžiš.
Všetko len pre to, aby mohol jeho tím o 2 minúty súpera znovu potrestať. Po rohu sa do centra oprel Král. To už boli domáci v móde, že im to na bránu nelietalo a naopak hostia, aj keby kopli do rozlišovačky, od Hladíka sa odrazí do brány.
Zápas sa zlomil po hodine hry, keď Hladík zabrnkal domácim na nervy a začal menší debatný krúžok. Šimko ťukol do Bačíka, ten padol k zemi, čo sa rovnalo červenej pre domáceho obrancu a len žltej pre Hladíka. Kapitán hostí to všetko uzavrel už o 2 minúty, keď doklepol odrazenú loptu za Bajzu. Nováčik sa potom tlačil do koncovky, vyšiel iba Regáliho únik ofsajd pasci, ale stačilo to len na symbolický gól.
FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín 2:0
825 divákov
Trenčín je ako ten zamestnanec, ktorý si v úvode mesiaca nadrobí a v druhej polovici si chodí len odsedieť, aby mohol o druhej zmiznúť ako prd. Klesajúcu krivku výkonov udržal aj v Podbrezovej, ktorá síce mala problém zložiť na zápas zostavu a tréner Markulík už počas týždňa skautoval aj chlapov v železiarňach, ale klubu sa aspoň znovu vrátil Kováčik.
Ten určite pre RTVS natáča svoju vlastnú verziu Cestou necestou. Najprv to bol prestup do Coma, odtiaľ hosťovanie v Jagelonii, návrat do Coma, hosťovanie v Podbrezovej, návrat do Coma, ukončenie zmluvy a podpísanie novej, ročnej zmluvy s Podbrezovou.
Kováčik sa tak do mesta železa vracia spoľahlivejšie, ako medzimestský autobus zo Zvolena.
VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Trenčín
Železiari si požičali dresy od Slovanistov a táto sivo-sivšia kombinácia im priniesla hneď tri body. Tešili sa už v tretej minúte, keď Palumets v strede poľa objavil nedostavaný tunel Višňové, cez ktoré poslal kolmicu na Galčíka.
Hostia toto varovanie veľmi nepobrali, do ôsmej minúty Katič chytil ďalšie 2 góly. Až potom sa chalani od Zamaroviec vložili do zápasu.
Brvno trafil Pávek, pekný obstrel skúšal Fiala, ďalšie brvno trafil Bessile a celé mužstvo hostí reklamovalo ruku Sanusiho. Odpoveď si našli v Alzaboxe. Že je v Podbrezovej niečo vo vzduchu, čo z rozohrávky brankárov robí šou typu Dana Dangla ukázal v 45. minúte Katič, keď to prihral rovno Galčíkovi. Mal však šťastie, že to Rolo praskol vedľa.
Penalta sa pískala v v 55. minúte, resp. kým to VAR vyhodnotil, bola už 59. minúta. Faul Bagina na Galčíka by sa dal hľadať 3 dni ako celonárodná lotéria. Šiler však vystrihol z penalty takého Panenku, že mu vo Vršoviciach aj zabehlo. Znížiť mohol Sabljič, ale Trenčín cestoval zo stredu Slovenska naprázdno.
KFC Komárno - MŠK Žilina 1:3
415 divákov
Ak by rozprávku o štadióne v Komárne robilo Disney, mali by sme už možno štvrtý diel a v LIDLi by sa predával merch. Podľa najnovších správ od prezidenta klubu, by na ňom jeho mužstvo mohlo hrať na jar. Mohlo. Takmer 2 roky od postupu do ligy. A to sme si mysleli, že z celého Rakúsko - Uhorska sme my tí špecialisti na predražené a včas nedodané stavby.
Skóre je kruté, ale pokojne to mohlo byť zrkadlovo, ak by v nedeľu Komárno premenilo aspoň polovicu šancí. A naopak, Žiline v nedeľu vyšlo všetko, do čoho kopla.
V nadstavenom čase to vypálil Káčer, Száraz strelu volejbalovo vyhodil cez seba a Prokop už vedel, čo treba urobiť.
V druhom polčase si Káčer tak spracoval Ďatkov pas, že poslal celú obranu Komárna za miešačku na štadión a keď už to fialoví komplet otvorili, neubránili sa úniku Narimanidzeho s Iľkom.
Jediná radosť vo ViOn aréne vypukla po faule na Elvisa, penaltu premenil Šimon Šmehyl. A keďže v závere ligy môže o umiestnení rozhodovať čokoľvek, zapísal pre Komárno jednu preventívnu červenú kartu Pillár.
MFK Skalica - FC Košice 1:0
623 divákov
Teletext zápas mesiaca, ktorý nebolo treba sledovať, sa odohral v Skalici, ktorá si vybojovala tri upotené body proti Košiciam. David Oulehla sa aj po zápase sťažoval na to, že mu chýbajú hráči a už v 16. minúte mu na tento zoznam pribudol Roman Potočný, ktorý sa pobral z ihriska.
Sťažoval sa pred zápasom aj prezident Košíc Dušan Trnka. Trénerov totiž východniari radi odvolávajú po zápasoch v Skalici.
To však nezabránilo Erikovi Danielovi aby sa krásne uvoľnil, nezostal stáť ako väčšina jeho spoluhráčov a po nábehu prekonal Šípoša. V druhom polčase to bolo o mikrosúboji Rehuša proti Junasovi, ktorý vyšiel pre brankára domácich. Skalica to už vtedy hrala na brejky.
Daniel vysunul Smejkala, ten si obhodil Šipoša, ale potom ukázal, že neexistuje šanca, ktorá sa v našej lige nedá zahodiť. Brankára hostí z toho všetkého až od radosti pichlo v zadnom stehennom svale. V Košiciach mali aj po tomto zápase nad čím premýšľať. Vhod im určite padla aj 8 hodinová cesta autobusom domov.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Košice