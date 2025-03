Bitka o šestku ako pri rozvode Mojsejovcov a Azangol mesiaca v derby bez Weissa (tréneroviny)

BRATISLAVA. Na keby sa nehrá, ale keby niektoré mužstvá lepšie zachytili úvod jari, je to na špici ešte tesnejšie. Slovan prerušil sériu dvoch remíz. Dobrá správa. Prehrou v derby s Trnavou.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Do hornej šestky prekĺzli gólom z posledných minút zápasu s Michalovcami Košice. Roman Skuhravý tak bude môcť naplno predviesť svoj totálny futbal. O niečo menej dôvodov na radosť majú v Banskej Bystrici. Pred rokom ich ťahal Polievka, teraz to celé hodili na Poljovku a zatiaľ je to naozaj veľmi slabý vývar.

ŠK Slovan Bratislava -FC Spartak Trnava 0:1 12 984 divákov Vyzerá to tak, že Noro Hrnčár v prvom jarnom kole Slovan začaroval, keď mu už pomyselne za účasti pani notárky Ireny Bošanskej odovzdával pohár pre víťaza ligy. Slovan vtedy Ružomberok zdemoloval ako Pavol Paška zdravotníctvo a stále platí, že ho ani transakčná daň neoberie o titul, ale odvtedy je Slovan taký všelijaký.

Jeden by povedal, že dopláca na rozumné prestupové rozhodnutia z minulosti. V derby navyše prišiel o kapitána Weissa, ktorý si od disciplinárky vyslúžil stopku za talk show po zápase v Trenčíne. Čo mohlo chvíľu vyzerať ako dobrá správa pre domáce mužstvo. Nakoniec mal tréner Weiss na lavičke do ofenzívy len Metsoka a to bolo proti Trnave málo. Dres mal pod svojim pásikavým sakom oblečený aj samotný generálny, pripravené nastúpiť boli aj tie vopred vyskautované náhrady za Strela.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Spartak Trnava

Kým Slovanu chýbalo asi 7 hráčov kádra, hosťom fanúšikovia. Spartak dokonale využil prvopolčasový welness Slovana a snažil sa okrem dobrej obrany byť nebezpečný aj do útoku. Miestami trochu neohrabane, až kým Azangovi sadla bomba, ktorú človek trafí raz za rok. A potom sa zobudí a ide do práce s dobrým pocitom, že sa mu niečo pekné snívalo. Priznal to aj Robo Mak, Slovan sa na prvý polčas vykašlal. Nepomohol by ani Robitusin. V tom druhom síce Robo ašpiroval na hetrik, ale nehrá sa každý deň v Ružomberku. To, čo nechytil Frelih, vykopol z bránkovej čiary Twardzik. Ale toľko šancí, čo mal Spartak v sobotu na Tehelnom poli, nemal za 3 sezóny po sebe a hrať sa ešte ďalších 10 minút, pykal by za ne. Liga dostala mini náboj, kým sa Slovan znovu nakopne a Vlado Weiss ich všetkých sfúkne ako snehové jazyky.



FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 3:2 5422 divákov Bitka o všetko sa odohrala v Košiciach. Naposledy sa takto na súboj 2 východniarov upierali zraky národa pri rozvode Mojsejovcov. Zápas, ktorý rozhodoval Ivan Kružliak, nakoniec rozhodol jeho menovec, Dominik, hlavičkou z posledných minút zápasu, ktorou poslal Michalovce do boja o siedme miesto. Pritom im stačila remíza. Košice začali dobre, nepostrážili si však brejk Marcina s Hartom a tešil sa Anton Šoltis. Aj on si tak užil radosť v Košiciach. Rok a pol po tom, ako tam skončil. Lepším tímom boli ale domáci, ktorí zatiaľ geodeticky vymerali všetky Budinského žrde a Kružliakov gól zrušil VAR. Sochu na Zemplíne pravdepodobne nepostavia Zubairovi, ktorý v 30.minúte urobil chybu v rozohrávke, aby ju okamžite napravil rovno faulom na druhú žltú kartu. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Michalovce

Košice vyrovnali o 10 minút, keď síce Budinský prihrávku pred bránku vyrazil, ale Faško vedel, čo s tou loptou. V 50. minúte to bol znovu Taylor-Hart, ktorý si vypýtal letný prestup, keď to zavesil za Šipoša. Košická futbalové aréna stíchla ako novinári po súvetí od Andreja Danka. Ale Kyziridis si pred vlastou pomyslel, že by bolo super tú loptu trochu povoziť, vypichol mu ju Faško a načapoval na Čerepkaiovu hlavu. Od toho momentu bolo neuveriteľné, čo všetko hostia prežili. Až sa v 93. minúte dostal k lopte na hranici šestnástky Mišo Faško, poslal nadýchaný center na zadnú a tam stál Kružliak. Našťastie Dominik a nie Ivan.

DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok 3:0 3870 divákov Ružomberok síce pred týždňom zdramatizoval boj o TOP 6, keď doma porazil Košice, do Dunajskej Stredy si ale chalani prišli na školský výlet. S detským výkonom nebol spokojný ani Noro Hrnčár, vie však, že ho čaká 10 zápasov proti súperom z jeho kategórie a tam sa rozhodne. Na Žitnom ostrove si možno teraz hovoria, čo by bolo, ak by Xiscovi kúpili sadu kufrov už v auguste a nečakali tak dlho. Ale stále tu je pohár. Aha, ani ten už nie. VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Ružomberok

Ramadan začal len v piatok, Ammar ho však oslavuje už niekoľko týždňov v kuse. Chalan je v strašnej forme, Ružomberok zložil 2 gólmi a jednou prihrávkou. Na Tehelnom poli už kontrolujú, kedy mu vyprší zmluva. Celkovo bol DAC jednoznačne lepší a to, že skončil zápas len 3:0 je pre oranžový tím z Liptova ešte dobrou správou.

MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina 1:2 964 divákov Krivka výkonnosti Dukly má stúpajúcu tendenciu a v siedmom kole budúceho ročníka by už mohla poraziť Malženice. V lokálnom derby proti Žiline predstavila Dukla už aj nové posily, ale znovu to bolo málo. Šošoni si napravili chuť po týždňovej dohrávke proti Komárnu, kde dokázali prehrať. Ak by pred zápasom týchto dvoch vznikla na Donio zbierka, tromfla by možno aj Kovačičovu 360ku. Dávid Ďuriš sa pripomenul Calzonovi a hostia mali zápas ešte lepšie nalomený po vlastnom góle Migaľu 10 minút pred koncom polčasu. Vyhrávať 2:0 na Dukle, to by udržala už aj Mufuza. VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Žilina

A keď sa v druhom polčase nechal vylúčiť Willwéber, domáci funkcionári už asi tušili, že sa ani v tomto kole z posledného miesta neodlepia. Ku cti však Dukle slúži, že sa nevzdala. Nádej vykresal vlastný gól Iľka a krv v žilách hostí tuhla keď sa do lopty zavesil Malec. Do tanca však Dukle po zápase hrala siedma prehra po sebe.



FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno 2:2 621 divákov Diváci v Podbrezovej stále spracovávajú nesmiernu radosť z postupu ich klubu do hornej šestky a konečne k nim zavítal aj obľúbený nováčik. Ale viac divákov by na štadión prilákalo aj nealko pivo zadarmo. VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Komárno

Marcel Merčiak by mohol tento zápas zaradiť do nového dielu relácie Čo ja viem. V hlavných úlohách by boli hostia, ktorí sa tak nejak dostali k bodu v zápase, ktorý by inak prehrali. Ožil Smékal, ktorý otvoril skóre a keď bolo 2:0 po vlastnom góle Špiriaka, nestavil by som ani Sotákov klobúk na to, že hostia si domov okrem žincice ponesú aj body. Németh a nakoniec Špalek, na ktorého okrem futbalových fanúšikov zabudli aj obrancovia Podbrezovej, ten bod však hosťom vystrelili a Komárno bude v dolnej šestke nepríjemným súperom.

MFK Skalica - AS Trenčín 0:0 531 divákov Každý bodík dobrý, človek nikdy nevie, kedy mu z toho padne zľava na kváskový chlieb v Tescu. Lakmusovým papierikom kvality zápasu je aj dĺžka zhodnotenia trénerom Galádom. Futbalový poet, ktorý by aj o predzápasovom bagu vedel urobiť celovečerný film, ho zhodnotil dvomi vetami. Trenčín pokračuje v predajoch, podľa Vladimíra Koníka predal Emmanuela Uchegbu, pre slovenskú pop scénu známeho aj ako Emma U., do USA za milión Eur. Galád však s výkonom svojich v Skalici spokojný nebol. Držanie lopyt je síce super, ale preddavky za energie vám to nezaplatí.

Trenčín mal jednu nebezpečnú strelu od Mikulaja, inak sa hralo o stred poľa. Skalica sa ku gólu dostala strelou Podhoreckého, diváci na štadióne si stihli vybehnúť domov pozrieť rodinu a kým sa vrátili, zistili, že gól neplatil. A keď budú poctivo chodiť na Skalicu, môžu sa tešiť na ďalšie góly, ktoré neuvidia. Záhoráci v lige neinkasovali už v treťom zápase sa sebou. A aby boli fér, posledné dva zápasy gól ani nestrelili.

Tabuľka Niké ligy