Peky na 4 beky a na spodku tabuľky tlačenica ako vo vlakoch zadarmo (tréneroviny)

BRATISLAVA. Hneď druhé jarné kolo máme nekompletné. Zápas Komárna so Žilinou odložili kvôli viróze v tíme KFC a ÚLK si ešte počká, kto všetko si vydupe prestup zo Žiliny. Najnovšie klub oznámil, že sa Peter Pekarík našiel v Českých Budejoviciach, na pravej strany štvorčlennej obrany.

Za všetkým stojí odporúčanie trénera Calzonu, ktorý chce, aby Peky hral a ak už bude hrať, nech to je vzadu vo štvorke a nie v trojke, alebo na lavičke náhradníkov, ako v Žiline. Nechápe nikto, ale ako sa hovorí, taký je futbal.

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:1 4274 divákov Klub z východu dorazil do Bratislavy ako vojnoví veteráni s vedomím, že na Tehelnom poli ešte nikdy nebodoval.

Od stredy cestovali hostia do hlavného mesta navyše aj v oklieštenej zostave kvôli zraneniam a kartám z posledného domáceho zápasu s Podbrezovou. Anton Šoltis si duel proti majstrovi pozrel pekne z pohodlia tribúny a hlavne v prvom polčase ho krk nebolel, pretože sa hra odohrávala iba na polovici jeho mužstva. Aspoň si oddýchli športtestery hráčov a jeden z postranných rozhodcov. Zápas by sa dal v skratke opísať ako 1 Rudo Huliak. Slovanisti mali v koncovke mušku ako tento najslávnejší poľovník, hostia zase prišli k bodu ako samotný Rudo k postu ministra. A to aj vďaka Budinskému a nedostatočnému hladu domáceho mužstva.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Michalovce

Gólovo sa presadil iba Strelec, zvyšok mužstva už nemal toľko joga bonito, ako pred týždňom v Ružomberku. A ako to už v týchto zápasoch býva, zo svojej pološance, keď z priameho kopu do šestnástky centroval Ramos, to zapadlo za prekvapeného Takáča.

Weiss chcel na Tehelnom poli raz Real Madrid, ale aký generálny, taký Sergio Ramos. Belasí však nemusia smútiť, klub dotiahol prestup Rahima Ibrahima, s ktorým podpísal generálny 4 ročnú zmluvu. Do Trenčína zaňho okrem peňazí putuje na hosťovanie Artur Gajdoš. FC Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda 1:1 4302 divákov Kto málo očakáva, nebýva sklamaný. V prvom jarnom kole síce obidve mužstvá svojich fanúšikov naladili, ale v nedeľu v Trnave si ten futbal užil naozaj len nezainteresovaný divák. Nezainteresovaný do futbalu. Mišo Gašparík to nazval pre-pressingový mód. Priniesol po jednej zahodenej penalte na každej strane a chyby Spartaka pri vyrovnávajúcom góle hostí, ktoré zápas krásne definovali.

Výkon Trnavy z Bystrice zostal niekde na R1ke, tentokrát proti sebe mali mužstvo, ktoré nehralo defenzívnu modernu založenú na falošnom stopérovi. DAC bol v prvom polčase lepší, v druhom mohol ísť do vedenia, ale Andzouana potvrdil pravidlo, že penaltu by nemal ísť kopať faulovaný hráč, ktorý ju kopne ako synovi v obývačke. VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Dunajská Streda

O pár minút sa pískala ruka na druhej strane a podobne zle ju zakončil Ďuriš. V momente, kedy poslal Mišo Gašparík do hry Kuba Paura, by málokomu napadlo, že práve on rozohrá a zakončí jedinú gólovú akciu Trnavy. Tá by si 1:0 ustrážila, keby v 89. minúte nezapla v obrane letový režim pri prihrávke Ramadana na Andzouanu. Remíza ale zaslúžená.

FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 4:0 2072 divákov Ešteže majú v tej Banskej Bystrici okolo ihriska tú bežeckú dráhu. Aspoň im tá jar rýchlejšie ubehne a keby niečo, môže sa dať polovica kádra na atletiku. Dukle zatiaľ štart do jarnej časti vychádza ako doktorovi Iľkovi krátkodobá predpoveď počasia. Dva zápasy, 8 inkasovaných gólov a ak ešte vojaci živili šancu na boj o TOP 6, teraz môžu živiť už len nádej na to, že neskončia v baráži.

Pritom to mohlo byť celé úplne inak. Dukla začala výborne, Košice poňali úvod zápasu tak trochu inak. Už v piatej minúte poslal Slebodník Šípošovi kód do Alza boxu, po chvíľke však zasiahol VAR a pre ofsajd gól neuznal. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Banská Bystrica

Zápas, v tej chvíli našťastie len on, sa zlomil po faule Šikulu na Zsigmunda. Najprv žltá, po ďalšom kontakte s VARom červená. Jasné, faul ako vstupný testy na ortopedickom kurze, ale prísna červená. Košice prebrali iniciatívu, skóre otvoril asi zatiaľ ich najlepší hráč Gallovič a v koncerte pokračoval Čerepkai s Faškom. Čerepkai vyzerá zatiaľ tak dobre, že v Košiciach už aj zabudli, že im tam pobehoval nejaký Medved.

FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín 2:1 541 divákov Trenčín stále bez Rahima Ibrahima a ešte bez Artura Gajdoša vycestoval skontrolovať stav vozovky v Podbrezovej. Na takom povrchu musí byť radosť hrať, najmä ak máte doma pieskovisko. Stačí si vytriasť kopačky a deti majú na polroka radosť ako pán Soták z faktu, že jeho mužstvo má postup do TOP 6 vo vlastných rukách.

Domáce mužstvo malo v prvom polčase prevahu a gólové šance, 541 poctivcov na tribúne si však vychutnalo až 4 minúty v druhom polčase. Šimonovi Faškovi sa nie veľmi chcelo zahrať priamy kop, vďaka teču hosťujúceho hráča sa však tešil z toho, že počas jedného víkendu dali gól obidvaja Faškovci. VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Trenčín

Lenže Ivan Gauád je líška mazaná a jeho mužstvo už o 2 minúty vyrovnalo vďaka Mikulajovi. Chalan s hlavou odfarbenou ako kedysi Dávid Hrčnár na Slovane svieti tak, že súboj s ním by nepodcenil ani Kelvin Pires, ale aj tak sa ocitol medzi stopérmi a dal hosťom dôvod na radosť. A oslavy boli dlhé, nemali konca kraja, trvali dlhé 2 minúty, kým zápas uzavrel na 2:1 Deml. Ivana Galáda potešili dve veci. Že sa stále môže spoľahnúť na Bystricu a že ho porazil jeho vlastný študent.



MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:0 382 divákov Privítajme Ružomberok na dolnom konci tabuľky, kde sa so 17 bodmi krčia 4 mužstvá. V lete bol oranžový tím jedného z najbohatších Slovákov na pokraji skupinovej fázy Konferenčnej ligy, na Valentína si daroval pád na poslednú priečku tabuľky, ktorý okorenil bezduchým výkonom v Skalici. Prvý polčas potešil hlavne strihačov zostrihov. Stačil úvodný hvizd a volej Jana Vlaska, ktorým nedal šancu Ťapajovi. Už to nie je ten Ružomberok, ktorému na jar minulej sezóny stačila 1 šanca na 2 góly. Vyrovnať mohol Souček, ale boli to domáci, ktorí mohli ružu poslať domov aj s vyšším skóre. No, bude to tam dole zaujímavé. VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Ružomberok

Tabuľka Niké ligy