Niké liga pomáha, Ružomberok prehráva, Vlado Weiss znovu hráva a Hladík dohráva (tréneroviny)

BRATISLAVA. Vlado je späť. Po zápase na ihrisku Atlética Madrid viedol svoje mužstvo ako kapitán v domácom zápase proti Dunajskej Strede. Svoj comeback načasoval akurát na kolo, v ktorom Niké liga cez Fond pre budúcnosť športu pomáhala Klubu detskej nádeje. Za každý gól mu venuje 1 200 € .

Na koniec jesene čakali ako ministerstvo financií na novú sadzbu DPH aj v Dunajskej strede. Klub, ktorý mal v tomto roku naháňať Slovan, si znovu naháňa len svoj chvost. Nebezpečne blízko k tomu reálnemu chvostu je aj Trenčín s Ružomberkom a všetko napovedá tomu, že Ježiško prinesie na Liptov aj nového trénera.

Uznanie si zaslúži Slovan, ktorý zvládol skombinovať pôsobenie v Lige majstrov s Niké ligou a Instagramom svojho patróna. Sezónu na jeseň zachránil Spartak, ktorý má na štvrtý DAC komfortný náskok a naďalej platí, že jediné mužstvo, ktoré môže na jar ponaháňať Slovan, je to zo Žiliny.

ŠK Slovan Bratislava - FK DAC Dunajská Streda 2:1 6694 divákov Slovan odohral svoj 35. zápas v sezóne a prezimuje ako jesenný majster. Čo by za akúkoľvek verziu majstra dali v tábore jeho sobotňajšieho súpera. Zápas sa niesol v priateľskom duchu, DAC v ňom predviedol asi najlepší výkon jesene, ale aj on spadol do belasej pasce. Slovan totiž už dlhodobo vie hrať tak, že ak tréner povie, aby mu mužstvo po zápase donieslo tri body, chalani vedia, ako na to. Zápas sa odštartoval odovzdaním darčekov pre deti z nemocníc a pripomienkou toho, že v tomto kole Niké liga pomáha. Slovan navyše na dobrú vec pošle aj preplatok z elektriky, keďže už v druhej minúte na pár sekúnd vypol osvetlenie na štadióne. V prvej veľkej šanci hostí vychytal Takáč perfektne hlavičku Ramadana, to už sa svietilo. Svoju šancu nepremenil Strelec a Takáčovi za hlavou zvonilo brvno z bomby Basseyho. Do polčasu sa išlo za adventného stavu 0:0 a v tom druhom zažiarila hviezda mladého Vlada

Ten síce v prvom polčase znovu hral tak, ako keby Boris Marhefka preňho nemal vo vrecku karty, ale to, ako vysunul do gólu Strelca, kvôli tomu sa oplatilo vrátiť z dôchodku. Vyrovnávajúci gól z kopačky Basseyho ešte odmietol Takáč, ale z rohu sa už tešil Tuboly. Toho od ofsajdu uchránil korzujúci Marko Tolič, ktorý už sa videl na Makarskej so sladoledom v ruke.

Aké požičaj, také vráť platilo o 10 minút neskôr. Herc chcel nakupnutú loptu vrátiť hlavičkou Popovičovi, našiel však Gurama. Braňovi Fodrekovi sa pomaly končí viazanosť na lavičke. Kabína si síce želá, aby Van Daele nepriviedol zase ďalšieho exota a klub naďalej viedol Fodrek, pri tomto klube je však treba sa pripraviť aj tú verziu, že na lavičku zasadne v každom zápase iný držiteľ permanentky.

FC Spartak Trnava - FC Košice 1:0 2637 divákov Dobrá správa pre fanúšikov Košíc. Séria remíz je na konci. Zlá správa je, že ju ukončila prehra. Klub z metropoly východu zo zápasu odišiel s xG 0,07 a v zápase si nevytvoril takmer žiadnu šancu, okrem strely do žrde. Takéto xG znamená, že to skôr doktor Iľko trafí počasie na zajtra, ako dáte gól. Roman Skuhravý dostal klub do boja o hornú šestku a avizuje, že v zime sa v Košiciach udejú zmeny. A ak bude zle, vypustí do kabíny Igora Timka. Zmeny v kádri avizuje aj Mišo Gašparík, všetko záleží na tom, kto sa na konci sezóny dohodne s mladým Ivanom a kto nie.

Zápas začal na lavičke znovu Mišo Ďuriš s cieľom, aby doňho nabehol ku koncu a ošklbal Niké aspoň o 2 400 eur. Spartak bol aktívnejší od začiatku do konca a len sa čakalo na to, kedy to konečne padne. PFku do polčasových kabín mohol poslať Kirovi z priameho kopu Twardzik, Matúš sa ale pod tribúnou so svojim fanúšikmi nedal. VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Trnava