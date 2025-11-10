Nemá nohu, nemá formu, Nemanič (tréneroviny)

BRATISLAVA. Slovan nehrá dobre. Povedal sám tréner Weiss. Napriek tomu cestovali chalani do Fínska s pocitom, že Kuopio je presne to mužstvo, ktoré im zabalí na cestu domov tri body. Po góle Marcelliho náš majster viedol, ale potom si nechal streliť 3 kúsky a domov cestoval na prázdno.
Ivan Kmotrík mladší povedal, že tím ako Slovan by mohol Konferenčnú ligu raz vyhrať. Ale to bude miesto nového Rollsu do garáže treba tú prestavbu mužstva, ktoré bežecky nestíha už ani tomu Komárnu, riešiť od zimy.
Sebareflexia prišla na tlačovke. Mužstvo je pomalé, brankár nemá nohu na rozohrávku a keď raz nemáš rýchle nohy, nemôžeš rýchlo behať. V nedeľu bolo preto na Tehelnom poli veselo.
ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno 3:2
4 897 divákov
Na všetko zlom je niečo dobré a Slovan si určite vydýchol, že po fiasku vo Fínsku dostal doma Komárno. V základe dostal šancu Gajdoš, nohu s Jánom Muchom trénoval Domino Takáč. Famózneho brankára, ktorý raz tú nohu dobrú nemá, raz má a keď treba vyvodiť zodpovednosť, znovu nemá, nahradil medzi tromi žrďami Matúš Macík. Jeho nohu riešia len ortopédi.
Belasí dostali od fanúšikov naložené ako u babky na nedeľnom obede, ušlo sa každému. Od hráčov, cez trénera Weissa až po samotné vedenie. Vynovené chorály a urazení hráči, ktorí namiesto ďakovačky utekali do šatne. Je to iná Liga majstrov.
Majster vedel, že ak by to doma proti Komárnu nevyšlo, Weiss polovicu kádra postaví do fanshopu namiesto figurín. A tú druhú pošle Kmotrík na rannú do Grafobalu. Ale keď bolo v 13. minúte po góloch Marcelliho so Šporarom 2:0, mohol sa aj tréner Weiss hodiť konečne trošku do pokoja.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Komárno
Až kým Matúš Macík neukázal, že tiež nemá bohvieakú nohu a trochu dal spomenúť na Aďa Chovana. Potom prišla strela Komárna, ktorú vyrazil priamo pred Rudzana a bolo 2:1. Drámu zažehnal druhý Šporarov gól po Weissovom centri.
V druhom polčase sa presadil už len Ofori a kapitán hostí Šimko. Kelvinovi však gól zobral ofsajd a potom spolu so spoluhráčmi zahodili dosť gólov na to, aby si z Komárna urobili vianočnú PFku. Kontaktný gól hostí prišiel už neskoro na to, aby okrem piskotu z tribún priniesol niečo do deja zápasu.
FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava 2:1
6 327 divákov
Prešov sa dočkal prvého domáceho víťazstva pred znovu vypredaným štadiónom. Pred týždňom to proti Žiline vypustil, aby si v nedeľu bez potrestaného Cifraniča a Micheľa zgustol na Trnave. Ak by sa v zápase meralo nasadenie a emócia, Spartak môže štartovať autobus už cez polčas.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Prešov - Spartak
A to aj napriek tomu, že to bola Trnava, ktorá otvorila skóre. Od obrancov si pekne odskočil Kudlička a Holík bol rád, že sa mu konečne niekto ponúkol. To bol ale jediný dôvod hostí na radosť.
Olejník sa chcel svojmu bývalému klubu pripomenúť. Prvé dve šance zahodil, v tretej zoči-voči Frelihovi už vyrovnal.
To si možno Ščasného realizačný tím začal kresliť, ako nezmení herný štýl do druhého polčasu za stavu 1:1. Ešte nevedel, že Sabo po odrazenej lopte nastrelí rovno Regáliho a do kabín sa bude Ľuboš Micheľ usmievať od ucha k uchu za stavu 2:1 pre Prešov.
V druhom polčase sa znovu ukázalo, že Spartak to do zatvorenej obrany hrať nevie a môže krúžiť okolo súperovej šestnástky aj do Troch kráľov so štyrmi Gruzíncami. Prešovčania sa stiahli a postupom času ich to čoraz viac ťahalo k zemi.
Nebol by to Spartak, keby sa nezľutoval nad Huliakovými rečami o dlhoch SFZ a neprispel do rozpočtu za ďalšiu červenú kartu. Na hru Trnavy sa v úvode sezóny veľmi dobre pozeralo a fanúšikovia odpustili aj to, keď za to neboli body.
Teraz sa na to miestami už ani nedá pozerať za bývalého režimu by sa už do pohotovostného režimu aktivoval Pyco Zelenský. Aspoň im Ščasný pochválil štadión.
AS Trenčín - FC Košice 2:0
940 divákov
Zápas týždňa sa odohral netradične v Trenčíne, pred necelou tisíckou divákov. A pred ním širšia futbalová verejnosť favorizovala hostí z Košíc. Hlavne po tom maškarnom plese, ktorý vytiahol Trenčín pred týždňom v Trnave.
Ale osobná prítomnosť La Linga na Slovensku dokáže divy a Trenčín ešte viac zdecimoval Frantovu partičku.
Vedenie Košíc už nevie, na koho hodiť vinu a po novom za to môže celá obrana s brankárom, ktorí nespĺňajú ligové parametre. A tak sa do brány v Trenčíne postavil iba 16 ročný Filip Kalanin, ktorému v obrane sekundoval rovnako starý Tomáš Ďurko.
V bránke AS sa po zopárzápasovej odmlke predstavil Katič. Čo na toto všetko odborník na taliansky defenzívny futbal Karol Marko?
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Košice
Niečo môže naznačiť, ak sa jedno mužstvo už v 45 sekunde dostane do tutovky. Kalaninov prvý ligový zákrok nebol do rubriky Tango si všimlo, na jeho šťastie ale Kasana trafil len do brvna.
Hostia v obrane naďalej horeli, pripomínajúc, že advent sa blíži. Ich defenzívna línia sa asi snaží podobať na tú, ktorú v Barcelone razí Hansi Flick, ale je na nu ešte o kúsok zábavnejší pohľad.
Že za svojimi spoluhráčmi momentálne nezaostáva ani útok, dokázal v 21. minúte Miljanič, ktorému loptu pred Katiča posunul Bessile. No a nápad postaviť debutanta do bránky práve v tomto zápase, sa hosťom osvedčil tesne pred odchodom do šatne, keď si chudák Kalanin nepostrážil center z rohu a nechal loptu Sabljičovi.
Po polčase mal dobrú šancu Čerepkai, z uhla však len svojou bombou Katičovi vyzul dve plomby. No a že obrana Košíc dnes stojí za súkromný koncert Braňa Mojseja sme videli o 10 minút neskôr.
Trojčlenná obrana nechala úplne voľného Kranthoveho a ten už nemal problém to pripraviť Sulleimanovi. Košiciam by teraz pomohla asi len 3 mesačná pandémia.
MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:0
1 671 divákov
Pískaj koniec kričia aj v Žiline. Mužstvo s najlepšou formou a strelcom ligy je stále na jej čele. Pekne potichu a bez tlaku pred komornou kulisou. Nič na tom nezmenili ani veľmi dobre hrajúce Michalovce. Aj Pavol Staňo priznal, že sa ich bál viac ako Trnavy so Slovanom. A to hovorí za seba.
Tie do zápasu vstúpili s trémou a Žilina tak mala svoje šance. To, ako to Pavol Staňo, ktorý do klubu prišiel hodinu a pol pred prvou predzápasovou rozcvičkou, namiešal, je neuveriteľné.
Miro Káčer vyzerá, že ak by na týždeň odletel špecialistovi do Turecka, v zime ho Karol Belaník predá ako 21 ročný talent do Holandska.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Michalovce
Skóre otvoril Exploited Ďatko po krásnom úniku Bariho. Lepšie sa to trafiť asi nedalo. Ani center, ani tá strela. S tým by mala problém aj celá brankárska zostava Košíc. Dokopy. Toto hostí posmelilo a začali si aj oni vytvárať šance. Tie ale blokovala obrana Žiliny, alebo ako pri Paulauskasovej šanci, samotný Belko.
V druhom polčase to hostia začali viac a viac otvárať, pretože ako hovorí každý fanúšik automatov, nevystrelíš, neminieš tri výplaty. Prvé brejky ešte Žilina zo súcitu so súperom, ktorý meral dlhú cestu, zahadzovala. Ale keď po rohu dostal loptu Ďatko, pripravil to Adangovi tak, že sme spoznali víťaza zápasu.
MFK Ružomberok - FK DAC Dunajská Streda 0:1
1 155 divákov
Iné problémy majú susedia z Ružomberka. Proti Trnave a hlavne v Skalici vytiahli na ligové obecenstvo svoj totálny futbal a rovnakú ambíciu mali možno aj proti Dunajskej Strede. Ale ešte ani nestihli vykopať zákopy a už sa hostia dostali do vedenia. To sa potom taktika mení rýchlosťou blesku.
Ružomberok sa teší na návrat Hladíka ako Fico s Kaliňákom na Kováčikovu 363ku. Bez neho je v ofenzíve polovičný. To sa nedá povedať o hosťoch. Ja mať Redzicovu ľavačku, montujem s ňou aj nábytok z IKEI. Už v tretej minúte sa k nemu na hranici šestnástky odrazila lopta a za Ťapaja ju poslal takým volejom, na ktorý nemal brankár domácich žiadny nárok.
VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Dunajská Streda
V rubrike To si sa zbláznil chcel pokračovať o 10 minút Ramadan, jeho bomba ale trafila len brvno.
Do druhého polčasu to svojim spoluhráčom pokazil Selecký, keď so žltou kartou za opaskom odzadu podkopol Kanapadzeho. Jeho červená by sa dala skloňovať po vzore Mojžiš.
Presilovku zahral DAC ako naša hokejová repre. Čas bežal, boli na lopte, ale bez gólu. Druhé brvno dňa si pripísal Ramadan a domáce mužstvo si počkalo na svoje tradičné infarktové šance z nadstaveného času, ktorými mohli hostí doraziť. Ale ani jedna z dvoch nezapadla do brány a tak odišli tri body na južnú zem.
FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica 2:0
502 divákov
Návštevu kola sme si vychutnali v Podbrezovej. Tá síce hrá pekný futbal a doma ju v tejto sezóne porazil iba Slovan, ale miestnych viac zaujíma to, či rastú v lese za tribúnou dubáky.
Podbrezová už s naozaj vráteným Marcinom začala tak aktívne ako proti Slovanu a 100 % šancu mal v tretej minúte Galčík. Do strely sa mu však okrem brankára hodil aj Gaži.
Tradične sme sa v Podbrezovej dočkali aj zábavného momentu v podaní brankára. Tentokrát však na opačnej strane. Na nakopnutú loptu zareagoval Junas, ale jeho odkop zachytil Šiler. Pokus o prehodenie brankára hostí mu ale nevyšiel.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Podbrezová - Skalica
Čo prísť malo, to prišlo v druhom polčase, keď sa skalická defenzíva stiahla pomaly až k vianočnej výzdobe nad pristavenou sanitkou. Po Mielkeho centri sa do vzduchu zavesil Markovič.
Že to Podbrezová rada vykombinuje aj stredom ihriska sa Skalica presvedčila pred 80. minútou. Štefánik kolmicou našiel Šilera, jeho strelu ešte Junas vyrazil, ale na dorážku si počkal Kováčik. Slovné spojenie dohral súboj platilo dvojnásobne, keď Adam Gaži, keď dohral Palumetsa tak, že ten bol rád, že domov necestoval so zlomenou nohou.