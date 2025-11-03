Faško ničí súperov ako transakčná daň ekonomiku (tréneroviny)

BRATISLAVA. Bude to mať Straka s Košicami ešte ťažké. Dve prehry na západe krajiny zjemní asi len fakt, že o týždeň sa jeho mužstvo predstaví v Trenčíne. A tam ak nezoberie tri body, môže sa plynule vymeniť s Ivanom Galádom.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
O zábavu sa v týždni takmer postaral Slovan v Zlatých Moravciach, keď zápas proti Komárnu otáčal v nadstavenom čase. Aj vďaka neposile Oforim, stratenému Gajdošovi a dvom gólom Šporara. Na čele ligy je stále Žilina, v Prešove zapôsobila ako transakčná daň na živnostníkov a Mišo Faško si z ligy urobil strelnicu.
FK DAC Dunajská Streda - FC Košice 3:1
4 085 divákov
Opakovanie je matka múdrosti a preto si Košičania na svojom tripe na západnom pobreží zopakovali rovnakú prehru.
V dohrávke štvrtého kola v stredu v Trnave dokonca viedli, domácim však stačila minúta na to, aby zápas otočili. Na Žitnom ostrove síce neviedli, ale ako prvý vyfasovali červenú kartu.
František Straka sa musí cestou na každý tréning prežehnávať, keď si v hlave premieta obranné chyby, ktoré jeho Košice dokážu vyrobiť. Na tie z Trnavy nadviazali plynule aj u tretieho mužstva tabuľky.
Pri prvom góle síce nenechali Redziča prebrať si loptu pri čiare, aby si to nehodil do šestnástky na strelu, namiesto toho dali Maďarovi priestor pekne v strede ihriska. Odtiaľ to vypálil priamo na Kiru, lopta však zaplávala ako komárňanský štvorkajak a skončila v sieti.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Košice
O pár minút sa po druhej žltej porúčal Daniel Magda, ale jeho spoluhráči ho v tom vykúpať nenechali. Do odrazenej lopty sa oprel Milan Dimun a strela, ktorá mala potenciál vyletieť do stratosféry ako lampión, skončila v Popovičovom vinkli.
Dimunovi tá strela sadla ako Lelkesovi nový Lagerfeld. Východniari mali do polčasu šancu zápas aj otočiť, obranu DACu si pekne vykombinovali, ale Čerepkai pálil holubom pod strechu.
V druhom polčase už to bolo dobíjanie pevnosti Boyard, ktorú hostia postavili. Pekný zákrok si v 62. minúte pripísal Dominik Kružliak, ale loptu už ťahal spoza bránkovej čiary a ako brankár bol v zápase zapísaný Matúš Kira. Žltá karty a gól pre Gagua.
DAC až do konca zápasu obstreľoval Kiru, vyšlo to až v nadstavenom čase, keď Marek Zsigmund vyvážal loptu, v snahe ju nestratiť ju nastrelil Kružliakovi na päty a tam už čakal paklíč Ammar Ramadan.
FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:3
3 048 divákov
Dohrávku si struhol v týždni aj Slovan. V Zlatých Moravciach to proti Komárnu otočil v nadstavenom čase a na poslednú chvíľu sa tak vyhol Weissovej pomste.
Na všetkom zlom je niečo dobré, realizačný tím Slovana možno znovu objavil v šatni Artura Gajdoša s Oforim. Obaja v Podbrezovej nastúpili od začiatku, na krajoch obrany im chrbát istil Mustafič so Sharanim.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Podbrezová - Slovan
Podbrezová do zápasu nastúpila v čierno-bielych dresoch, aby v trénerovi Weissovi evokovala spomienky na Petržalku a pripomenula si svoju sezónu 1999/2000, ktorú si inak nikto iný nepamätá. A na majstra vybehla aktívne. Už v 5. minúte otvoril skóre Šiler, ďalšiu šancu mal Kováčik.
Ak chceme byť citliví, dalo by sa povedať, že prvých 15 minút si Sloan do celosezónnych highlightov nepostrihá. Prvú veľkú šancu majstra zahodil na zadnej Mak, ale Slovanu nakoniec v zápase na tri body stačilo 15 minút v závere prvého polčasu.
Po kolmej akcii a spätnej prihrávke Marcelliho vyrovnal Mak a po veľmi podobnej akcii stredom ihriska si to pekne do šance narazil Ofori. No a keď dostal Marcelli priestor na opakovanie svojej strely spoza šestnástky, oprel to Juričkovi o žrď a bolo vymaľované.
FC Spartak Trnava - AS Trenčín 4:0
3 937 divákov
Čo viac si Spartak mohol tento týždeň želať. Košice sa zložili svojimi chybami a po nich ÚLK pošle Trenčín, ktorému tiež veľa nechýba na to, aby sa porazil aj sám na tréningu. Krajšie by možno bolo už len to, keby Škrťovi cestou z domu do kufra naskákali ďalší 3 Trenčania bez zmluvy.
Že má Spartak problém so strieľaním gólov je fakt, ale tentokrát stačili 2 minúty na to, aby po rohu Sabo vrátil loptu na Taiwaa a bolo 1:0. O ofsajd nešlo, dobre sa za vlastnú obrannú líniu schoval Skovajsa.
Spartak dominoval, dokonca aj cez Gonga, ktorý na jednu prihrávku za obranu potrebuje 5 pokusov a o číslo väčšie trenírky. Druhý gól si pre istotu strelil Trenčín sám a Moniz už pravdepodobne rušil podnájom. Lenže Spartak začal hrať až veľmi profesorsky a Kasana na krídle sa prestal báť, že mu Stojsavljevič doláme pri súboji o loptu všetky stavce.
VIDEO: Michal Ščasný po zápase Trnava - Trenčán
Druhý polčas mohol Trenčín ešte resuscitovať svoje takmer žiadne šance aspoň na bod, ale svoju šancu zahodil a keď pred sebou Gong videl 70 metrov bez prekážok, potiahol loptu, vysunul Taiwaa a ten využil slabší Húdokov deň. A je treba povedať, že obrancovia mu v nedeľu večer tiež veľmi nepomohli.
Ako pri štvrtom góle Trnavy, keď síce vychytal zoči-voči Gonga, ale na odrazenú loptu namiesto obrancov čakal Taiwoo. Trenčín v Trnave vytiahol výkon, za ktorý sa nebude musieť hanbiť ani v baráži o Niké ligu. Až teraz musí človek oceniť, ako s týmto mužstvo dokázal Moniz nazbierať tých 13 bodov.
FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 0:4
6 160 divákov
V Prešove na zápase znovu plno ako na Kramároch v čakárni, ale štvorgólovú tombolu v podaní hostí čakal máloktorý fanúšik. A to pritom na svojich hostí vybehli aktívne, nabudení tým, čo dokázali na Slovane.
Ale v sobotu im tá jedna dokonalá strela k žrdi nevyšla a tak prišlo na rad staré známe nedáš - dostaneš. Tesne pred polčasom po peknom prieniku Bariho a prihrávke načal zápas Adang.
VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Žilina
Zábava sa začala v 65. minúte. Kaša bol v šestnástke faulovaný, šlapák ako z obrázkovej učebnice Romana Procházku vytiahol Olejník.
Okrem penalty sa ťahala aj červená karta pre trénera Cifraniča. Ten si pri postrannej čiare vymenil názory na investovanie do akciových ETF a prvý investičný byt s Filipom Kašom. Ktovie, či dá aj jemu disciplinárka trest do konca marca, ako to začalo byť v obľube.
Mišo Faško po tom, čo dal v lete dole Košice, dal z penalty dole aj ďalšieho zástupcu východu a vtedy sme už sme mohli tak trochu tušiť, že Prešov svoje tri body proti Slovanu nezopakuje.
Nováčik to otvoril, obrannú líniu vysunul až niekam na Duklu a Žiline viac nebolo treba. Tretí gól Faško pripravil Roginičovi, štvrtý bol znovu po nájazde, z dorážky sa potešil Kóša. Poteší sa možno aj mestská pokladňa, Ľuboš Michel potvrdil, že klub bude od vianoc na predaj. Výborný tip na darček namiesto poukážky do Martinusu.
KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 1:1
280 divákov
Divákov na lige v Zlatých Moravciach asi začal počítať iný dobrovoľník, číslo 280 sme tu ešte nemali. A to robí KFC všetko pre to, aby tých zopár optimistov na štadióne zostalo až do konca zápasu. V stredu proti Slovanu to bola otočka v prospech hostí, v nedeľu zachraňovalo Komárno bod v nadstavenom čase.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Komárno - Michalovce
Aj tento zápas patril medzi perly kola a klobúk dole chalanom vo VAR vozidle, že si v 60. minúte všimli faul Filipa Kissa na Paulauskasa a neupadli do letargie. Niečo medzi škrtením a gilotínou znamenalo penaltu a druhú žltú pre Filipa.
V hrobovom tichu, kde musel mať rozhodca Gemzický na píšťalke tlmiče, premenil penaltu Ramos. Žolíka z lavičky nakoniec vytiahol Anton Šoltis, Begala bol na ihrisku druhú minútu a stihol faulovať Pillára. Bayemi ju síce kopol zle, ale aj tak úspešne.
MFK Skalica - MFK Ružomberok 0:0
473 divákov
Ak by mal niektorý zo zápasov kola definovať, že išlo o dušičkové kolo, zapálil by som tri kahance labkovej patroly práve za tento zápas.
Žreb ligy vedel, aké tímy proti sebe postaviť. Ružomberok sa už bezpečne vrátil k tomu, čo ho zdobilo v časoch najväčšej slávy a bez potrestaného Hladíka sa na to ale už naozaj nedá pozerať.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Ružomberok
Skalica bola lepšia, aktívnejšia, ale keď už sa dostala do šance, stál tam Ťapaj, alebo konštrukcia jeho brány. Väčšina z takmer 440 divákov dostala infarkt v 83. minúte po góle Šašinku, zachránil ich však ofsajd.