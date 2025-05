Vyhraj titul a môžeš všetko. Aj si myslieť, že stačí skautovať cez Voyo Max (tréneroviny)

BRATISLAVA. Je rozhodnuté. Najlepších Strelcov máme 2, play-off o Európu bude, do baráže spadol Trenčín a v tomto kole sa lúčilo toľko futbalistov, že by na spoločnú rozlúčku nestačila ani Incheba. Niektorí len s klubmi, ďalší s kariérami a zopár z nich aj s ligou. Slovan znovu dominoval a zvyšné mužstvá dúfajú, že svoju avizovanú letnú prestavbu pokazí tak, aby dal v novej sezóne aspoň akú-takú šancu aj ostatným. Prvé tri zmieňované posily vyzerajú tak, že sa na nich niekto naozaj narobil. Tak 15 minút na Voyo Max. Ku Kalvachovi pribudol Haraslín so Schranzom.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Žilina boj o titul nechtiac vzdala v zime, Spartak ho pre šírku kádra ani len nepredstieral. Výbornú jar mala Dunajská Streda a ak dajú na leto Van Daeleho do nejakého pekného detského tábora, je tam prísľub, že DAC bude v novej sezóne robiť problémy na najvyšších priečkach. Tešiť sa môžeme na Prešov, ktorý si so sebou konečne prinesie aj štadión a nedá to na Komárno. Južanský nováčik aktuálnej sezóny si v polčase posledného zápasu proti Ružomberku uvedomil, že play-off o Európu vlastne hrať nechce a uspokojí sa s ôsmym miestom. Sezónu domácich zápasov vo ViOn Aréne musí hodnotiť ako Good Idea Slovakia.

ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 1:0 14 125 divákov Krásna návšteva na záver ligy sa prišla na Tehelné pole rozlúčiť s Metsokom. Slovan si naňho opciu neuplatnil a vyzerá to tak, že sa chalan presťahuje do Trnavy. Inak sa teda s kariérou lúčil Kuco, s klubom Voet a Pauschek, ktorého už nebavilo zbierať tituly. Zmluvy sa končia aj Weissovi s Kašiom, ale Slovan pracuje na tom, aby ich predĺžil. Dôkazom je, že vedenie začalo konsolidovať a svojim dvom čelným predstaviteľom kupovať obleky v akcii 1+1. Kabína sa hádať nebude, najlepších strelcov má Slovan dvoch. Dávid gólom v 15. minúte vyrovnal Tigrana, ten mal potom v zápase šance ešte na hetrik. Čerstvý na titulových oslavách bol Guram Kašia, ktorý už v 25. minúte utekal rozlievať do kabíny šampanské. Ako posledný hráč zastavil Niarchosa, žltú kartu a penaltu VAR vytiahol za šestnástku a ako všetci vieme, zelený dolník ide na všetko a farár menil na červenú.

Košice v druhom polčase znovu ukázali divákom, že neexistuje šanca, ktorú by chalani nedokázali zahodiť. A na všetko ostatné bol v bráne Takáč, ktorý si na skvelom galavečere Niké jedenástka sezóny obhájil post najlepšieho brankára ligy. Zápas sa ukončil pred priamym kopom hostí tak 2 minúty pred koncom hracieho času. Miestna SBS zobrala pojem dvanásty hráč doslova a fanúšikov čakajúcich na Separovu tresku pustila až k postrannej čiare. Poslednou akciou zápasu bol útek všetkých hráčov a rozhodcov pred oslavujúcim davom fanúšikov. Ale to je jedno, Košice by aj tak svoje šance pozahadzovali. FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 2:1 4731 divákov Najviac sledovaný zápas kola sa odohral v Trnave. Ak by ho Podbrezová vyhrala, môžu si hráči 4 tímov od zajtra bookovať dovolenky. Spartak to však tiež poňal rozlúčkovo a ak by sa hral zápas o deň neskôr, lúčia sa aj podávači lôpt. Kariéry ukončili Štetina s Rusovom, z klubu odchádza Bukata, Ofori, Pich, Šulek a veľmi pravdepodobne Bolaji, za ktorým budú smútiť hlavne zamestnanci urgentného príjmu. V týždni navyše klub oznámil predaj Zeljkoviča do Plzne. Na oplátku by mal okrem peňazí dostať aj Metsoka, spomína sa už aj príchod Huka s Pišojom.

Podbrezová to v zápase postavila tak, aby mala dosť síl v utorok v play-off. A v prvom polčase aj bola lepším mužstvom, Spartaku to tradične ako väčšinu jari nešlo a bonbónik bol Juritkov gól Rusovovi, ktorý mal v hlave už iné veci. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Podbrezová

Po polčase už to Spartak zobral vážnejšie, pomohla mu penalta po hlúpej ruke a manželky ligových futbalistov sa môžu sťažovať Kratochvílovi, že budú musieť ešte týždeň počkať s dovolenkami. Návštevu na zápase chcel zvýšiť potrestaný Mišo Gašparík s Tomášom Prisztácsom, ktorí si zápas pozreli z tribúny, ale bolo to málo. Spartak mal znovu jednu vydarenú jar, kedy všetky sily vrhol na pohár a ligu zobral ako školu v prírode.



MŠK Žilina - FK DAC Dunajská Streda 0:1 2422 divákov Čiernym koňom, respektíve poníkom jari, je jednoznačne DAC. Ale ako to už v tomto klube chodí, stačilo to len na štvrté miesto. A play-off, v ktorom bude mať výhodu domáceho prostredia aj v potenciálnom finále. Klub počas týždňa urobil jednu super vec, o 2 roky predĺžil zmluvu s Braňom Fodrekom a ukázal tak, že si za všetkých Xiscov niekto zaslúži po vajci. Veľkonočnom. VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Dunajská Streda

Od Žiliny si celá liga počas Vianočnej pauzy sľubovala, že Slovan ponaháňa. Až do rukojemníckej kauzy svojich Afričanov. Napriek tomu dokázali chalani s prehľadom ukopať druhé miesto. Pri Hubočanovej rozlúčke im to však proti Dunajskej Strede nevyšlo a s nasadením nebol spokojný ani Mišo Ščasný. Domáci klub pritom hodinu hral presilovku, to keď unikajúceho Káčera Redzič zobral na Cestu kolem světa.

Samo Ďatko centroval, snažil sa to posielať do šestnástky a špeciálne na Adanga. Ale s úspešnosťou doručenia Slovenskej pošty. A keď sa v 69. minúte Samo pri strele Kapanadzeho trochu pozabudol, predskočil ho Andouzana a strelil jediný gól zápasu. Žilina ešte dokázala vyrovnať, keď to konečne vyšlo Adangovi, ale v pasívnom ofsajde bol Prokop. A teraz nerušte, tu sme pri letnom prestupovom období. AS Trenčín - MFK Skalica 2:0 1033 divákov Kliatba Ružomberka postihla už aj Trenčín, ktorý čaká dvojzápas o udržanie v lige proti ViOnu. Ivan Galád si svoj záchranársky chlebíček donatiera až po okraj a bude robiť všetko pre to, aby to nebola Nutella. Proti mužstvu, v ktorom už samozrejme pôsobil. Ak ale Trenčania podajú výkon ako proti Skalici, nemajú sa čoho obávať. Jedine ak hracej plochy vo ViOn aréne, tam si chlapci výborne zakombinujú. VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Skalica

Skalica ešte matematicky hrala o siedme miesto, ale do Trenčína si priniesla výkon, za ktorý by ju mali do tej baráže poslať. Všetko odštartoval vlastný gól Junasa a Trenčín predvádzal jeden z najlepších výkonov jari. Suleiman pred polčasom obalil v trojobale a gól na 3:0 mu zobral z hlavy Junas. Priznal to aj Galád, v druhom polčase, keď všetci vedeli, že to Ružomberok v Komárne otočil, už sa začali sústrediť na baráž.

KFC Komárno - MFK Ružomberok 1:2 572 divákov Smetana to dokázal a Ružomberok sa vyhol baráži. Formu nekompromisne načasoval na posledné zápasy a tak, ako to on vie, zasadil smrteľnú ranu v tom poslednom. Komárnu slúži ku cti, že do konca prvého polčasu vykazovalo náznaky snahy vyhrať spodnú šestku, ale v tom druhom odišlo. Nováčik bol v prvom polčase lepším mužstvom, čo korunoval Vojto Kubista. Z kabín ale chalani ani vyjsť nemuseli a radšej mohli ísť pomôcť do Komárna na štadión, aby ho do troch rokov mali hotový. Vyrovnal Hladík, gól kola dal Madleňák z penalty. Tie síce Ružomberku nejdú, teraz to skúsili centrom z rohu na biely bod, odkiaľ to napálil nekompromisne.

MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Zemplín Michalovce 2:3 756 divákov Michalovce si ku koncu sezóny obľúbili gólové hody a na jedny vycestovali aj do Bystrice. Tam sa pre istotu lúčil s ligou celý klub a hlavne Franz Straka. Tešíme sa na teba o rok samozrejme. To už tu je taká tradícia ako smerácke MDŽ, alebo po novom májové kolotoče so strelnicou v Handlovej. Michalovce si na poslednú chvíľu obhájili to siedme miesto, na ktorom sa dlho vyhrievali, aby potom sériou pokazených zápasov dali pričuchnúť aj súperom. Dukla išla do vedenia po brejku 2 na brankára, tešil sa Veselovský. Ale potom hostia zabrali a všetko, do čoho kopli, skončilo v site. Žulevič s Ramosom ešte do polčasu, Sivi po hodine hry. Korigoval Rymarenko. Uvidíme, či sa aj on môže tešiť na príchod nového trénera, alebo stihne utiecť do MTK Budapešť. Z Malženíc prichádza do Dukly človek, ktorý v našej lige pochodil viac ako delegáti. Juraj Jarábek. Dukla si za posledné dva roky môže naozaj gratulovať. Síce tak dlho nechcela predať Poljevku do Slovana, až na ňom prerobila. Ale na druhej strane, aspoň sa jej podarilo vypadnúť. Každá minca má dve strany, málokedy sú však rovnako zlé.

Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 32 22 6 4 74 : 39 72 V V V P V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 32 15 9 8 55 : 40 54 P P P V R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 32 14 10 8 46 : 34 52 V P P P P 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 32 13 12 7 48 : 34 51 V V P V V 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 32 11 11 10 45 : 38 44 P V V R R 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 32 8 13 11 40 : 43 37 P P V R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: