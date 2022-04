Padol aj hetrik. Trenčín nastrieľal Liptovskému Mikulášu päť gólov

Fortuna liga - 8. kolo o záchranu

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 8. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa nad MFK Liptovský Mikuláš presvedčivo 5:2.

Hetrikom sa blysol Njegoš Kupusovič.

Priebeh zápasu Trenčín - Liptovský Mikuláš

I. polčas:

Trenčania začali aktívne a už v 4. minúte mohol otvoriť skóre Bainovič, Luksch však loptu letiacu pod brvno vyrazil na roh. Obranu hostí zamestnával najmä agilný Azango.

Po štvrťhodine hry si Luksch s jeho strelou poradil, no v 34. minúte po krídelnej akcii Nigérijčana poslal Trenčín do vedenia Kupusovič. Hostia krátko na to vyrovnali zásluhou Geráta po priamom kope Šveca.