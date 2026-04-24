Výber oblečenia či kvalitný batoh. Čo všetko potrebujete na treking?

Treking patrí medzi najobľúbenejšie outdoorové aktivity. Nezáleží na tom, či sa chystáte na jednodňový výlet v Malých Karpatoch alebo viacdňové dobrodružstvo v horách – správna výbava rozhoduje o tom, či si trasu užijete, alebo ju len pretrpíte.
Na čo by ste teda určite nemali zabudnúť?
Základom je kvalitný batoh
Dobrý trekingový batoh by mal byť prispôsobený dĺžke aj náročnosti túry. Na kratšie výlety postačí menší batoh (20–30 litrov), no ak plánujete prespať v horách alebo niesť viac vybavenia, objem 40–60 litrov je rozumnejšia voľba.
Dôležité nie je len to, koľko sa doň zmestí, ale aj ako sa nosí. Bedrový pás by mal preniesť väčšinu váhy z ramien na boky, čím šetrí chrbticu. Kvalitné odvetrávanie chrbta zabraňuje nadmernému poteniu a zvyšuje komfort.
Praktické sú aj viaceré priehradky, úchyty na turistické palice či pláštenka integrovaná priamo v batohu.
Oblečenie podľa vrstiev
V horách platí jednoduché pravidlo: radšej viac tenších vrstiev ako jednu hrubú. Funkčné tričko odvádza pot od tela a udržiava vás v suchu.
Druhá vrstva – napríklad fleecová mikina – slúži na udržanie tepla. Nezabudnite ani na spodnú časť oblečenia – turistické nohavice by mali byť odolné a pohodlné.
Pevná obuv je absolútny základ, ideálne s kvalitnou podrážkou a oporou členka. Náhradné ponožky dokážu zachrániť deň, najmä ak vás prekvapí dážď alebo si spotíte nohy.
Športová značka 4F v trekingovej kolekcii ponúka novú technológiu vo svojich produktoch, ktoré predstavujú pokrokové riešenie v športovom oblečení.
Podporujú odvádzanie vlhkosti, reguláciu telesnej teploty a ochranu pred vetrom a dažďom.
Dostatok jedla a vody
Podceniť pitný režim je jedna z najčastejších chýb. Pri bežnej túre by ste mali mať minimálne 1,5 až 2 litre vody, v horúcom počasí aj viac. Ak nemáte istotu, že po ceste natrafíte na pitný zdroj, berte radšej rezervu.
Jedlo by malo byť ľahké, skladné a energeticky výdatné. Ideálne sú orechy, sušené ovocie, proteínové alebo cereálne tyčinky. Pri dlhších túrach sa oplatí pribaliť aj niečo sýtejšie – napríklad sendvič alebo hotové jedlo. Rýchly prísun energie oceníte najmä pri stúpaniach.
Navigácia a orientácia
Aj keď dnes dominujú smartfóny, v horách sa na techniku nedá vždy spoľahnúť. Slabý signál alebo vybitá batéria vás môžu dostať do problémov. Preto je dobré mať pri sebe aj klasickú mapu a vedieť ju používať spolu s kompasom.
Moderné riešenia však majú svoje výhody. Aplikácie ako Mapy.cz umožňujú stiahnuť mapy offline a presne sledovať trasu. Pred odchodom si trasu naplánujte, skontrolujte prevýšenie a orientačný čas.
Lekárnička a bezpečnosť
Aj na nenáročnej túre sa môže stať drobné zranenie. Základná lekárnička by mala obsahovať náplasti, obväz, dezinfekciu a prípadne elastický obväz na podvrtnutý členok. Ak užívate lieky, majte ich vždy pri sebe.
Bezpečnosť zvyšujú aj ďalšie drobnosti – čelovka pre prípad, že sa zdržíte do tmy, píšťalka na privolanie pomoci alebo powerbanka na dobitie mobilu. V horách sa oplatí myslieť dopredu – malé veci môžu mať veľký význam.
Ochrana pred počasím
Počasie v horách je nevyspytateľné. Aj slnečný deň sa môže rýchlo zmeniť na búrku. Preto by ste mali mať vždy so sebou nepremokavú bundu alebo pláštenku.
Rovnako dôležitá je ochrana pred slnkom. Slnečné okuliare chránia zrak, krém na opaľovanie pokožku a pokrývka hlavy pomáha predchádzať úpalu. V chladnejšom počasí oceníte čiapku a rukavice, najmä vo vyšších nadmorských výškach.
Drobnosti, ktoré zachránia deň
Na prvý pohľad nepodstatné veci často rozhodujú o komforte. Multifunkčný nôž využijete pri jedle aj drobných opravách.
Toaletný papier či hygienické potreby sa môžu zdať samozrejmé, no v prírode ich nenájdete.
Praktické sú aj vrecká na odpad – čo si do prírody prinesiete, to by ste si mali aj odniesť. Náhradné šnúrky, páska alebo malé opravn é pomôcky vám môžu pomôcť vyriešiť nečakané situácie priamo na trase.
Kam za trekingom?
Slovensko ponúka množstvo trekingových trás – od nenáročných prechádzok až po náročné horské výzvy. Stačí si vybrať podľa kondície a skúseností.
Ak začínate alebo hľadáte niečo blízko mesta, pohorie Malé Karpaty je skvelá voľba. Trasy sú prehľadné, dobre značené a väčšinou menej náročné.
Obľúbené sú napríklad výstupy na Kamzík alebo Veľká Homoľa, odkiaľ sú pekné výhľady. Výhodou je aj dostupnosť – mnohé trasy začínajú priamo z Bratislavy.
Pohorie Nízke Tatry ponúka široké možnosti – od jednodňových túr až po viacdňové prechody.
Najznámejšia je hrebeňovka cez Chopok a Ďumbier, ktorá patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Terén je náročnejší, no výhľady stoja za to.
Ak hľadáte náročnejší treking, jasnou voľbou sú Vysoké Tatry. Strmé stúpania, exponované úseky a rýchle zmeny počasia preveria každého.
Populárne trasy vedú napríklad na Rysy alebo k Zelenému plesu. Pri plánovaní je dôležité sledovať podmienky a nepodceniť výbavu.
Úplne iný typ turistiky ponúka Národný park Slovenský raj. Rebríky, lávky a tiesňavy robia z každej túry dobrodružstvo.
Najznámejšie sú rokliny ako Suchá Belá či Prielom Hornádu. Trasy nie sú extrémne dlhé, no technicky zaujímavé.
Pohorie Veľká Fatra je ideálne pre tých, ktorí chcú uniknúť davom. Hrebeňovky ponúkajú nádherné lúky a výhľady, napríklad z vrcholov Krížna alebo Ostredok. Terén je menej technický ako vo Vysokých Tatrách, no fyzicky náročný.
Ak chcete skúsiť niečo iné, oblasť Slovenský kras ponúka pokojné trasy a zaujímavé prírodné úkazy.
Dominantou je Zádielska tiesňava – jeden z najhlbších kaňonov na Slovensku. Ideálne miesto na pokojnejší, no stále atraktívny treking.
Článok vyšiel v spolupráci so športovou značkou oblečenia 4F