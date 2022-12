Mladí mu hovoria starec. Pred MS chytil druhý dych

BRATISLAVA. V plávaní sa presadzujú dvadsiatnici. Športovci po tridsiatke sú vo svetovom plávaní pomaly veteráni. V tom slovenskom to platí na sto percent.

Najstarším reprezentantom v plávaní je 31-ročný Tomáš Klobučník. O pár dní ho čaká pätnásty šampionát v krátkom bazéne.

„Prvý raz som štartoval na ME v krátkom bazéne v Rijeke v roku 2008. Veľmi dobre si na to pamätám. Ľuboš Križko vtedy zaplával európsky rekord na 50 metrov znak a vybojoval bronz. Ja som v každej disciplíne dosiahol slovenský rekord. Boli to jedny z najkrajších pretekov v mojej kariére,“ spomína Klobučník.