Študuje na vysokej škole, obdivuje Pastrňáka. Tínedžer strelil Slovanu nádherný gól

V 33. minúte bol po osi Mikúš – Viedenský na konci parádne akcie, keď milimetrovo presnou strelou do ľavého horného rohu Gudlevskisovej bránky strelil štvrtý gól Zvolena.

„Neuveriteľné, ako sa za pár mesiacov zlepšil. Hráva v prvej formácii, je to veľký talent. No a čo ma teší je i fakt, že študuje. Má to v hlave dobre usporiadané. Držím mu palce do ďalšej kariéry,“ priznal Mikúš.

„Pracovitý chlapec. Po hokejovej stránke toho vie veľa, čo dokazuje v každom zápase. Odvádza kus dobrej roboty,“ hodnotil kouč Oremus.