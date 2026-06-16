    Vízová dráma pred MS. Ghana bez jednej zo svojich opôr v úvodnom zápase na turnaji

    Thomas Partey.
    Thomas Partey. (Autor: REUTERS)
    TASR|16. jún 2026 o 20:15
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    Ghanská vláda požiadala o preskúmanie prípadu.

    Kanadský súd v Ottawe sa mal v utorok zaoberať prípadom ghanského futbalistu Thomasa Parteyho, ktorému tamojšie úrady odmietli udeliť vízum na majstrovstvá sveta.

    Tridsaťtriročný stredopoliar nemôže nastúpiť v stredajšom úvodnom zápase Ghany proti Paname v Toronte.

    Ghanská vláda požiadala o preskúmanie prípadu a chce, aby súd nariadil kanadským imigračným úradom umožniť Parteymu podať novú žiadosť o vízum.

    Podľa kanadského verejnoprávneho vysielateľa CBC bolo pojednávanie naplánované na utorkové ráno miestneho času, nie je však známe, ako dlho bude trvať.

    Program Ghany na MS vo futbale 2026

    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia

    Vízové problémy bývalého hráča Arsenalu súvisia s prebiehajúcim trestným konaním vo Veľkej Británii.

    Partey odmieta sedem obvinení zo znásilnenia a jedno zo sexuálneho útoku. Obvinenia sa týkajú štyroch žien a údajných skutkov z rokov 2020 až 2022.

    Proces s ním sa má začať na budúci rok. Informácie priniesla agentúra DPA.

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    MS vo futbale 2026

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