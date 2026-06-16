Vízová dráma pred MS. Ghana bez jednej zo svojich opôr v úvodnom zápase na turnaji

Kanadský súd v Ottawe sa mal v utorok zaoberať prípadom ghanského futbalistu Thomasa Parteyho, ktorému tamojšie úrady odmietli udeliť vízum na majstrovstvá sveta.
Tridsaťtriročný stredopoliar nemôže nastúpiť v stredajšom úvodnom zápase Ghany proti Paname v Toronte.
Ghanská vláda požiadala o preskúmanie prípadu a chce, aby súd nariadil kanadským imigračným úradom umožniť Parteymu podať novú žiadosť o vízum.
Podľa kanadského verejnoprávneho vysielateľa CBC bolo pojednávanie naplánované na utorkové ráno miestneho času, nie je však známe, ako dlho bude trvať.
Program Ghany na MS vo futbale 2026
Vízové problémy bývalého hráča Arsenalu súvisia s prebiehajúcim trestným konaním vo Veľkej Británii.
Partey odmieta sedem obvinení zo znásilnenia a jedno zo sexuálneho útoku. Obvinenia sa týkajú štyroch žien a údajných skutkov z rokov 2020 až 2022.
Proces s ním sa má začať na budúci rok. Informácie priniesla agentúra DPA.