    Brazílsky rekordér sa na MS zapojil do tréningu. Návrat do plného zaťaženia neprichádza

    Neymar.
    Neymar. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 22:25
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    Neymar sa prvýkrát zapojil do tréningu.

    Brazílsky futbalista Neymar sa v utorok prvýkrát zapojil do tréningu počas MS. Tridsaťštyriročný útočník sa zotavuje zo zranenia pravého lýtka, ktoré mu diagnostikovali koncom mája.

    Historicky najlepší strelec brazílskej reprezentácie sa od príchodu tímu do USA liečil, no v tréningovom centre v New Jersey už behal. Do plného tréningu sa však zatiaľ nevrátil.

    Pre zranenie vynechal úvodný zápas Brazílie na šampionáte, v ktorom jeho tím remizoval s Marokom 1:1.

    Program Brazílie na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Neymar bol súčasťou brazílskeho tímu na predchádzajúcich troch MS, jeho nominácia však tentoraz vyvolala prekvapenie.

    Pre zdravotné problémy totiž nehral za národný tím od roku 2023 a v tejto sezóne nastúpil iba v polovici zápasov svojho klubu Santos. V jeho vlasti sa však nominácia stretla s obrovskou podporou fanúšikov.

    Brazília sa v ďalšom zápase C-skupiny stretne v piatok vo Philadelphii s Haiti, záverečný duel v skupine odohrá 24. júna v Miami proti Škótsku. Informácie priniesla agentúra AFP.

    Tabuľka skupiny C na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    2
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    HaitiHaitiHTI
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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