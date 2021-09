Najrýchlejšia diskvalifikácia? Tenistu trafil podávač, reagoval loptou do rozhodcu

BRATISLAVA. Tennys Sandgren už chápe pocity Novaka Djokoviča, keď ho vlani diskvalifikovali na US Open v New Yorku po tom, čo počas zápasu na kurte nechtiac trafil čiarovú rozhodkyňu.

Ten sa mu ihneď ospravedlnil, ale 30-ročný Američan v hneve zareagoval odpálením loptičky za seba. Tá sa odrazila od plota do chrbta čiarového rozhodcu a problém bol na svete.

Nasledovala diskvalifikácia 103. hráča rebríčka ATP, ktorý už bol aj štyridsiaty prvý a dvakrát si zahral vo štvrťfinále na Australian Open. Eubanks sa dostal do osemfinále bez toho, aby vyhral čo len jeden gem.

"Najprv som dostal loptičkou do rozkroku od zberača a potom som tú vrtošivú loptu odpálil do plota. Práve však tadiaľ prechádzal čiarový rozhodca, ktorý to schytal do zadnej časti tela. A bola z toho kontumačná prehra. Aby bolo všetkým jasné: je to len a len moja chyba," napísal Sandgren na Twitteri.