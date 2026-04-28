Skvelý štart Pohánkovej v Nemecku. V úvodnom kole vyradila bývalú elitnú hráčku

ITF W100 Wiesbaden 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Mona Barthelová (Nem.) 7:5, 3:6, 7:6 (5)
Slovenská tenistka Mia Pohánková dosiahla na turnaji ITF W100 v nemeckom Wiesbadene cenný skalp.
V dramatickom trojsetovom zápase vyradila domácu Monu Barthelovú, bývalú 23. hráčku sveta, po viac než dvoch hodinách boja 7:5, 3:6, 7:6 (5).
Mladá Slovenka zvládla náročný duel plný zvratov a v osemfinále ju čaká švajčiarska turnajová dvojka Simona Waltertová.
Úvodný set priniesol sériu brejkov, keď si hráčky len ťažko držali podanie. Barthelová sa dostala do vedenia 5:4 a bola blízko zisku setu, Pohánková však koncovku zvládla výborne.
Tromi gemami za sebou otočila nepriaznivý stav a po 41 minútach získala prvé dejstvo 7:5.
Druhý set patril v úvode skúsenej Nemke, ktorá odskočila na 4:0 a mala duel pod kontrolou.
Pohánková síce ešte znížila, v ôsmom geme odvrátila dva setbaly, no Barthelová už náskok nepustila a po výsledku 6:3 si vynútila rozhodujúci set.
Ten ponúkol veľkú drámu. Pohánková ako prvá prelomila servis súperky a ujala sa vedenia 5:3, no zápas pri podaní na víťazstvo nedotiahla. Barthelová sa vrátila do hry, odvrátila viaceré mečbaly Slovenky a o postupujúcej musel rozhodnúť tajbrejk.
V ňom to spočiatku vyzeralo lepšie pre domácu hráčku, ktorá viedla 5:2. Pohánková však získala päť bodov za sebou, otočila vývoj skrátenej hry na 7:5 a vybojovala si postup do osemfinále.