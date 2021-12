Najlepší tenista je zároveň najpopulárnejším. Schmiedlová suverénne vyhrala

Polášek triumfoval v ankete, do ktorej svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári, pred Alexom Molčanom. Víťaz dostal 190 bodov, Molčan mal o 35 bodov menej. Tretí skončil vlaňajší víťaz ankety Norbert Gombos so 76 hlasmi.

"Chcem sa poďakovať mojim trénerom a realizačnému tímu, nemali to so mnou ľahké. Ešte väčšie poďakovanie patrí mojej rodine, najmä priateľke, ktorá to so mnou stále dáva. Verím, že podobné trofeje ešte pribudnú a že s novým parťákom budeme ešte úspešnejší," uviedol víťaz.

Polášek zároveň získal cenu pre najpopulárnejšieho slovenského tenistu za rok 2021 podľa internetového hlasovania na stránke www.stz.sk.