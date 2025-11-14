Zverev priamy súboj o postup nezvládol. Na Turnaji majstrov skončil len s jedným triumfom

Turnaj majstrov 2025
Skupina B:
Felix Auger-Aliassime (Kan.-8) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 7:6 (4)
TURÍN. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa stal posledným semifinalistom Turnaja majstrov v Turíne.
O svojom postupe rozhodol v záverečnom zápase skupiny Björna Borga, v ktorom zdolal Nemca Alexandra Zvereva v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).
Do ďalších bojov postúpil spolu s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý prešiel skupinou bez prehry.
V úvodnom sete si obaja hráči držali svoje podanie až do desiateho gemu.
Auger-Aliassime dvakrát odvrátil brejkbal a viedol 5:4, v rozhodujúcom geme sa prvýkrát v zápase dostal ku brejkbalom a zároveň hneď aj setbalom a štvrtý v poradí aj premenil - 6:4.
V druhej sade sa odohrával rovnaký priebeh a dospel až do tajbrejku. V ňom sa Auger-Aliassime ujal vedenia 5:4 a Zverev následne dvakrát stratil podanie a prehral.
Sinner sa v prvom sobotňajšom semifinále stretne s Austrálčanom Alexom de Minaurom, na Auger-Aliassimea čaká Španiel Carlos Alcaraz.