    Zverev priamy súboj o postup nezvládol. Na Turnaji majstrov skončil len s jedným triumfom

    Nemecký tenista Alexander Zverev v zápase proti Kanďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimemu.
    Nemecký tenista Alexander Zverev v zápase proti Kanďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimemu. (Autor: TASR/AP)
    14. nov 2025 o 23:52
    Nemecký tenista nezískal proti Kanaďanovi ani set.

    Turnaj majstrov 2025

    Skupina B:

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-8) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 7:6 (4)

    TURÍN. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa stal posledným semifinalistom Turnaja majstrov v Turíne.

    O svojom postupe rozhodol v záverečnom zápase skupiny Björna Borga, v ktorom zdolal Nemca Alexandra Zvereva v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).

    Do ďalších bojov postúpil spolu s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý prešiel skupinou bez prehry.

    V úvodnom sete si obaja hráči držali svoje podanie až do desiateho gemu.

    Auger-Aliassime dvakrát odvrátil brejkbal a viedol 5:4, v rozhodujúcom geme sa prvýkrát v zápase dostal ku brejkbalom a zároveň hneď aj setbalom a štvrtý v poradí aj premenil - 6:4.

    V druhej sade sa odohrával rovnaký priebeh a dospel až do tajbrejku. V ňom sa Auger-Aliassime ujal vedenia 5:4 a Zverev následne dvakrát stratil podanie a prehral.

    Sinner sa v prvom sobotňajšom semifinále stretne s Austrálčanom Alexom de Minaurom, na Auger-Aliassimea čaká Španiel Carlos Alcaraz.

    Tabuľka skupiny B

    pi 23:52
