Slováci sa vyhli najťažším súperom. Kužmová možno vyzve finalistku Wimbledonu

NEW YORK. Slovenský tenista Norbert Gombos nastúpi v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti Španielovi Albertovi Ramosovi-Vinolasovi. Viktória Kužmová sa stretne takisto so španielskou hráčkou Sarou Sorribesovou Tormovou. Mená súperov úspešných kvalifikantov zverejnila oficiálna webstránka podujatia. Gombos sa s Ramosom, ktorý je v rebríčku na 42. mieste, stretol trikrát a raz dokázal zvíťaziť. Všetky tri zápasy sa však hrali na antuke. Ak by uspel, v druhom kole by ho čakal šampión US Open z roku 2014 Marin Čilič.

Kužmová hrala so Sorribesovou Tormovou (46. v rebríčku) iba raz, bolo to v roku 2018 a tento duel vyhrala Kužmová. Ak by Slovenka postúpila do 2. kola, čakala by ju domáca 31. nasadená Shelby Rogersová alebo nenasadená Holanďanka Arantxa Rusová. V prípadom treťom kole by zrejme vyzvala svetovú päťku a wimbledonskú finalistku Ons Jabeurovú.