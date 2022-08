Žreb určil Slovákom súperov na US Open, majú negatívne bilancie

NEW YORK. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole US Open proti Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi. Annu Karolínu Schmiedlovú čaká Argentínčanka Nadia Podoroská, rozhodol o tom štvrtkový žreb v New Yorku.

Molčan sa vlani pri premiére v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows prebojoval až do 3. kola, v ktorom prehral s Argentínčanom Diegom Schwartzmanom.

S Monteirom má negatívnu bilanciu 0:1, v roku 2018 s ním prehral hladko v dvoch setoch na antukovom challengeri v poľskom Štetíne.

V prípade postupu cez Brazílčana sa stretne s víťazom súboja medzi Rusom Karenom Chačanovom a domácim Američanom Denisom Kudlom.