    Slováci spoznali súperov v 1. kole na Slovak Open. Klein vyzve vlaňajšieho finalistu

    Lukáš Klein.
    Lukáš Klein. (Autor: TASR)
    TASR|25. okt 2025 o 19:41
    K ťahákom bude patriž srbské derby medzi tretím nasadeným Laslom Djerem a Dušanom Lajovičom.

    BRATISLAVA. Slovenský tenista Lukáš Klein nastúpi v 1. kole dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open proti najvyššie nasadenému Belgičanovi Raphaelovi Collignonovi, vlaňajšiemu finalistovi.

    Norberta Gombosa čaká Estónec Mark Lajal a ďalšieho držiteľa voľnej karty Alexa Molčana úspešný kvalifikant.

    Trojnásobný grandslamový šampión Švajčiar Stan Wawrinka si počká na súpera z kvalifikácie rovnako ako druhý nasadený Čiľan Alejandro Tabilo.

    Štvrtý nasadený Nemec Jan-Lennard Struff sa stretne s Belgičanom Alexandrom Blockxom.

