Slováci spoznali súperov v 1. kole na Slovak Open. Klein vyzve vlaňajšieho finalistu

BRATISLAVA. Slovenský tenista Lukáš Klein nastúpi v 1. kole dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open proti najvyššie nasadenému Belgičanovi Raphaelovi Collignonovi, vlaňajšiemu finalistovi.
Norberta Gombosa čaká Estónec Mark Lajal a ďalšieho držiteľa voľnej karty Alexa Molčana úspešný kvalifikant.
K ťahákom bude patriž srbské derby medzi tretím nasadeným Laslom Djerem a Dušanom Lajovičom.
Trojnásobný grandslamový šampión Švajčiar Stan Wawrinka si počká na súpera z kvalifikácie rovnako ako druhý nasadený Čiľan Alejandro Tabilo.
Štvrtý nasadený Nemec Jan-Lennard Struff sa stretne s Belgičanom Alexandrom Blockxom.