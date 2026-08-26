    Dvojhra žien na US Open bude bez Sloveniek. V kvalifikácii vypadla aj Hrunčáková

    Viktória Hrunčáková.
    Viktória Hrunčáková. (Autor: Facebook/Slovenský tenisový zväz)
    TASR|26. aug 2026 o 21:43
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    V dvoch setoch podľahla Švajčiarke.

    Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V 2. kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandecchiovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3:6, 2:6.

    Hrunčáková, ktorá v úvodnom kole kvalifikácie zdolala Argentínčanku Juliu Rierovú, nedokázala v stredajšom zápase ani raz zlomiť podanie súperky.

    Bandecchiová v prvom sete brejkla Slovenku vo štvrtom geme a náskok 3:1 už z rúk nepustila.

    V druhom sete odolávala Hrunčáková len do stavu 2:3, potom Švajčiarka získala tri gemy za sebou a po využití hneď prvého mečbalu sa mohla tešiť z postupu do finále kvalifikácie.

    V pondelok neuspela v úvodnom zápase kvalifikácie ani Hrunčákovej krajanka Rebecca Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má zo Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.

    Tenis

    Tenis

    Viktória Hrunčáková.
    Viktória Hrunčáková.
    Dvojhra žien na US Open bude bez Sloveniek. V kvalifikácii vypadla aj Hrunčáková
    dnes 21:43
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