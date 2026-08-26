Federer sa vrátil na miesto spomienok. Zdolal Roddicka a uspel aj vo štvorhre: Magický večer

Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa po siedmich rokoch úspešne vrátil do dejiska záverečného grandslamového turnaja roka US Open.
Päťnásobný newyorský šampión zdolal v exhibičnom zápase domáceho Američana Andyho Roddicka 6:3.
Uspel aj vo štvorhre, spolu s Johnom McEnroeom zvíťazili nad párom Roddick, Andre Agassi 7:5.
VIDEO: Záznam zápasu Federer - Roddick
„Je skvelé byť opäť v New Yorku. Na dvorec Arthura Ashea mám veľa nezabudnuteľných spomienok. Fanúšikovia na US Open boli vždy skvelí a vytrvalo ma povzbudzovali. Proti Andremu som v roku 2001 zažil trpký debut na centri, rozbil ma 6:1, 6:2, 6:4.
Nedokázal som mu vzdorovať, nemal som v talóne žiaden víťazný úder. V roku 2005 som mu však vo finále prehru odplatil, bol to magický večer," uviedol 45-ročný Federer pre akreditované médiá.
VIDEO: Záznam zápasu Federer/McEnroe - Roddick/Agassi
Roddick, ktorý triumfoval vo Flushing Meadows v roku 2003, zložil poklonu 20-násobnému grandslamovému šampiónovi.
„S Rogerom sme odohrali veľa duelov a väčšinou mi dal na frak. Postupne sa však medzi nami vytvorilo priateľstvo, ktoré stále trvá.
Je skvelé, že sa Roger vrátil na pôdu US Open a mohol som s ním zdieľať dvorec. Keď ma požiadal, či si môže zahrať so mnou exhibíciu na US Open, neváhal som ani minútu."