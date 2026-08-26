    Federer sa vrátil na miesto spomienok. Zdolal Roddicka a uspel aj vo štvorhre: Magický večer

    Roger Federer.
    Roger Federer. (Autor: REUTERS)
    TASR|26. aug 2026 o 08:48
    ShareTweet0

    Päťnásobný newyorský šampión zdolal Roddicka 6:3.

    Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa po siedmich rokoch úspešne vrátil do dejiska záverečného grandslamového turnaja roka US Open.

    Päťnásobný newyorský šampión zdolal v exhibičnom zápase domáceho Američana Andyho Roddicka 6:3.

    Uspel aj vo štvorhre, spolu s Johnom McEnroeom zvíťazili nad párom Roddick, Andre Agassi 7:5.

    VIDEO: Záznam zápasu Federer - Roddick

    „Je skvelé byť opäť v New Yorku. Na dvorec Arthura Ashea mám veľa nezabudnuteľných spomienok. Fanúšikovia na US Open boli vždy skvelí a vytrvalo ma povzbudzovali. Proti Andremu som v roku 2001 zažil trpký debut na centri, rozbil ma 6:1, 6:2, 6:4.

    Nedokázal som mu vzdorovať, nemal som v talóne žiaden víťazný úder. V roku 2005 som mu však vo finále prehru odplatil, bol to magický večer," uviedol 45-ročný Federer pre akreditované médiá.

    VIDEO: Záznam zápasu Federer/McEnroe - Roddick/Agassi

    Roddick, ktorý triumfoval vo Flushing Meadows v roku 2003, zložil poklonu 20-násobnému grandslamovému šampiónovi.

    „S Rogerom sme odohrali veľa duelov a väčšinou mi dal na frak. Postupne sa však medzi nami vytvorilo priateľstvo, ktoré stále trvá.

    Je skvelé, že sa Roger vrátil na pôdu US Open a mohol som s ním zdieľať dvorec. Keď ma požiadal, či si môže zahrať so mnou exhibíciu na US Open, neváhal som ani minútu."

    Tenis

    Tenis

    Roger Federer.
    Roger Federer.
    Federer sa vrátil na miesto spomienok. Zdolal Roddicka a uspel aj vo štvorhre: Magický večer
    dnes 08:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Federer sa vrátil na miesto spomienok. Zdolal Roddicka a uspel aj vo štvorhre: Magický večer