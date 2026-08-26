    Po Cincinnati sú opäť spolu. Sestry Williamsové na US Open nastúpia vo štvorhre

    Americká tenistka Serena Williamsová (vľavo) a jej sestra Venus Williamsová
    Americká tenistka Serena Williamsová (vľavo) a jej sestra Venus Williamsová (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. aug 2026 o 17:07
    ShareTweet0

    Legendárne Američanky dostali voľnú kartu.

    Americké tenistky Serena a Venus Williamsové dostali voľnú kartu od organizátorov grandslamového turnaja US Open a spoločne sa predstavia v ženskej štvorhre.

    Serena absolvovala na konci júna veľký singlový návrat. Po takmer štvorročnej pauze nastúpila v 1. kole Wimbledonu proti Mayi Jointovej. Nenasadenej Austrálčanke podľahla po trojsetovom boji a počas stretnutia si privodila zranenie.

    Práve to spôsobilo, že sa sesterské duo nepredstavilo neskôr vo štvorhre. Ich šanca však prišla na turnaji WTA 1000 v Cincinnati, kde podľahli americko-ukrajinskej dvojici Peyton Stearnsová, Marta Kosťuková.

    Slávne americké tenisové sestry predtým naposledy nastúpili spoločne práve v debli na US Open v roku 2022. Na podujatí triumfovali v rokoch 1999 a 2009. Serena sa v utorok predstavila aj v miešanej štvorhre v rámci US Open spoločne s Carlosom Alcarazom.

    Hviezdne duo zvládlo 1. kolo, no následne skončilo pred bránami semifinále. Organizátori posledného grandslamového turnaja v sezóne udelili staršej Venus voľnú kartu aj v singlovom turnaji.

    Tenis

    Tenis

    Stan Wawrinka
    Stan Wawrinka
    Wawrinka sa napokon predstaví na US Open. Dodatočne dostal voľnú kartu
    dnes 18:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Po Cincinnati sú opäť spolu. Sestry Williamsové na US Open nastúpia vo štvorhre