Po Cincinnati sú opäť spolu. Sestry Williamsové na US Open nastúpia vo štvorhre

Americké tenistky Serena a Venus Williamsové dostali voľnú kartu od organizátorov grandslamového turnaja US Open a spoločne sa predstavia v ženskej štvorhre.
Serena absolvovala na konci júna veľký singlový návrat. Po takmer štvorročnej pauze nastúpila v 1. kole Wimbledonu proti Mayi Jointovej. Nenasadenej Austrálčanke podľahla po trojsetovom boji a počas stretnutia si privodila zranenie.
Práve to spôsobilo, že sa sesterské duo nepredstavilo neskôr vo štvorhre. Ich šanca však prišla na turnaji WTA 1000 v Cincinnati, kde podľahli americko-ukrajinskej dvojici Peyton Stearnsová, Marta Kosťuková.
Slávne americké tenisové sestry predtým naposledy nastúpili spoločne práve v debli na US Open v roku 2022. Na podujatí triumfovali v rokoch 1999 a 2009. Serena sa v utorok predstavila aj v miešanej štvorhre v rámci US Open spoločne s Carlosom Alcarazom.
Hviezdne duo zvládlo 1. kolo, no následne skončilo pred bránami semifinále. Organizátori posledného grandslamového turnaja v sezóne udelili staršej Venus voľnú kartu aj v singlovom turnaji.