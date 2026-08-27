    Český pár ovládol miešanú štvorhru na US Open a má prvý titul. Muchová: Chceli sme si to užiť

    Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom.
    Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. aug 2026 o 08:01
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    Vo finále mixu zdolali Benčičovu a Cobolliho.

    US Open 2026

    Finále - štvorhra mix:

    Karolína Muchová, Jakub Menšík (ČR) - Belinda Benčičová, Flavio Cobolli (Švajč./Tal.-4) 6:3, 1:6, 10:6

    Českí tenisti Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

    Vo finále mixu zdolali v New Yorku v noci na štvrtok štvrtý nasadený švajčiarsko-taliansky pár Belinda Benčičová, Flavio Cobolli 6:3, 1:6, 10:6. Pre Muchovú i Menšíka je to prvý titul z podujatí veľkej štvorky.

    V semifinále proti ruskému tandemu Mirra Andrejevová, Andrej Rubľov odvrátili dva mečbaly.

    VIDEO: Víťazný bod Menšíka a Muchovej

    „Rozhodujúce boli asi tie naše zladené outfity. Nečakala som, že tu budeme stáť s víťaznou trofejou. Chceli sme si to hlavne užiť," uviedla Muchová počas slávnostného ceremoniálu.

    Pre Menšíka bol doposiaľ najväčším úspechom vlaňajší triumf na turnaji Masters 1000 v Miami. „Lepší začiatok US Open som si ani nemohol predstaviť. S Kájou sme si na dvorci veľmi dobre rozumeli," zdôraznil talentovaný Čech.

    Tenis

    Tenis

    Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom.
    Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom.
    Český pár ovládol miešanú štvorhru na US Open a má prvý titul. Muchová: Chceli sme si to užiť
    dnes 08:01
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