Český pár ovládol miešanú štvorhru na US Open a má prvý titul. Muchová: Chceli sme si to užiť

US Open 2026
Finále - štvorhra mix:
Karolína Muchová, Jakub Menšík (ČR) - Belinda Benčičová, Flavio Cobolli (Švajč./Tal.-4) 6:3, 1:6, 10:6
Českí tenisti Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.
Vo finále mixu zdolali v New Yorku v noci na štvrtok štvrtý nasadený švajčiarsko-taliansky pár Belinda Benčičová, Flavio Cobolli 6:3, 1:6, 10:6. Pre Muchovú i Menšíka je to prvý titul z podujatí veľkej štvorky.
V semifinále proti ruskému tandemu Mirra Andrejevová, Andrej Rubľov odvrátili dva mečbaly.
VIDEO: Víťazný bod Menšíka a Muchovej
„Rozhodujúce boli asi tie naše zladené outfity. Nečakala som, že tu budeme stáť s víťaznou trofejou. Chceli sme si to hlavne užiť," uviedla Muchová počas slávnostného ceremoniálu.
Pre Menšíka bol doposiaľ najväčším úspechom vlaňajší triumf na turnaji Masters 1000 v Miami. „Lepší začiatok US Open som si ani nemohol predstaviť. S Kájou sme si na dvorci veľmi dobre rozumeli," zdôraznil talentovaný Čech.