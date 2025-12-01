Zomrel jeden z najúspešnejších Talianov. Národný rekordér Davisovho pohára

Vo veku 92 rokov zomrel jeden z najúspešnejších talianskych tenistov histórie Nicola Pietrangeli, dvojnásobný grandslamový víťaz a národný rekordér Davisovho pohára.
O úmrtí bývalého tretieho hráča svetového rebríčka informovala talianska federácia na svojom webe.
Pietrangeli odohral v Davis Cupe 164 zápasov, z toho 120 víťazných, no tímovej trofeje sa dočkal až neskôr ako kapitán v roku 1976.
Získal aj dva grandslamové tituly na Roland Garros v rokoch 1959 a 1960. Až tento rok ho tretím triumfom prekonal Jannik Sinner.
Na okruhu vyhral Pietrangeli 44 turnajov vo dvojhre a bol tiež členom medzinárodnej Siene slávy – ako jediný Talian.
„Keby som viac trénoval, vyhral by som viac, ale menej by som si to užil,“ zvykol hovorievať.