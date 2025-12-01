    Zomrel jeden z najúspešnejších Talianov. Národný rekordér Davisovho pohára

    Nicola Pietrangeli
    Nicola Pietrangeli (Autor: Sportnet/X CONI)
    ČTK|1. dec 2025 o 11:04
    ShareTweet0

    Tímovej trofeje sa dočkal až neskôr ako kapitán v roku 1976.

    Vo veku 92 rokov zomrel jeden z najúspešnejších talianskych tenistov histórie Nicola Pietrangeli, dvojnásobný grandslamový víťaz a národný rekordér Davisovho pohára.

    O úmrtí bývalého tretieho hráča svetového rebríčka informovala talianska federácia na svojom webe.

    Pietrangeli odohral v Davis Cupe 164 zápasov, z toho 120 víťazných, no tímovej trofeje sa dočkal až neskôr ako kapitán v roku 1976.

    Získal aj dva grandslamové tituly na Roland Garros v rokoch 1959 a 1960. Až tento rok ho tretím triumfom prekonal Jannik Sinner.

    Na okruhu vyhral Pietrangeli 44 turnajov vo dvojhre a bol tiež členom medzinárodnej Siene slávy – ako jediný Talian.

    „Keby som viac trénoval, vyhral by som viac, ale menej by som si to užil,“ zvykol hovorievať.

    Tenis

    Tenis

    Nicola Pietrangeli
    Nicola Pietrangeli
    Zomrel jeden z najúspešnejších Talianov. Národný rekordér Davisovho pohára
    dnes 11:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Zomrel jeden z najúspešnejších Talianov. Národný rekordér Davisovho pohára