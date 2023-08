Hrdinský výkon Jabeurovej. Ledva podávala, bojovala sama so sebou

NEW YORK. Tuniská tenistka Ons Jabeurová postúpila do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vlaňajšia finalistka, ktorá nebola zdravotne fit, zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej päťky Kolumbijčanku Mariu Osoriovú 7:5, 7:6 (4).

Jabeurová po celý zápas bojovala najmä so sebou. Zdravotné problémy sa podpísali nad slabým servisom a množstvom nevynútených chýb.

Osoriová však veľkú šancu nevyužila a podobne ako v roku 2021 jej cestu na US Open zastavila práve Jabeurová, vtedy to bolo v druhom kole.