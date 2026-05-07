Tsitsipas nestačil na českého tenistu a s turnajom v Ríme sa lúči už v prvom kole

Gruzínsky tenista Nikoloz Basilašvili postúpil do 2. kola turnaja ATP 1000 v Ríme. Vo štvrtkovom dueli 1. kola zvíťazil nad Danielom Meridom Aguilarom zo Španielska po troch setoch 6:4, 2:6, 6:3 a v ďalšej fáze narazí na päťku „pavúka“ Američana Bena Sheltona.
Do 2. kola sa prebojoval aj Chorvát Marin Čilič, ktorý zdolal ďalšieho Američana Marcosa Girona 7:5, 6:4.
V úvodnom kole uspel aj Čech Tomáš Macháč, ktorý vyradil bývalú svetovú trojku Stefanosa Tsitsipasa z Grécka takisto v dvoch setoch 6:4, 7:6 (4).
Jeho ďalším súperom bude siedmy nasadený Rus Daniil Medvedev.
ATP Rím 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Terence Atmane (Fr.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:3, 6:4
Miomir Kecmanovič (Srb.) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:2, 6:3
Alexei Popyrin (Austr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:2, 6:3
Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:4, 2:6, 6:3
Marin Čilič (Chor.) - Marcos Giron (USA) 7:5, 6:4
Alexander Blockx (Belg.) - Federico Cina (Tal.) 4:6, 6:1, 6:3
Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) - Jacob Fearnley (V.Brit.) 7:6 (6), 4:6, 6:2
Dino Prižmič (Chor.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:3
Mattia Bellucci (Tal.) - Roman Andres Burruchaga (Arg.) 6:4, 6:4
Roberto Bautista Agut (Šp.) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:3, 7:6 (2)
Pablo Llamas Ruiz (Šp.) - Ethan Quinn (USA) 6:3, 5:7, 6:3
Tomáš Macháč (ČR) - Stefanos Tsitsipas (Gr.) 6:4, 7:6 (4)
Cristian Garin (Čile) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 7:6 (2), 7:5