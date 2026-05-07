    Tsitsipas nestačil na českého tenistu a s turnajom v Ríme sa lúči už v prvom kole

    Tomáš Macháč.
    Tomáš Macháč. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. máj 2026 o 19:05
    ShareTweet0

    Ďalším súperom Čecha bude siedmy nasadený Rus Daniil Medvedev.

    Gruzínsky tenista Nikoloz Basilašvili postúpil do 2. kola turnaja ATP 1000 v Ríme. Vo štvrtkovom dueli 1. kola zvíťazil nad Danielom Meridom Aguilarom zo Španielska po troch setoch 6:4, 2:6, 6:3 a v ďalšej fáze narazí na päťku „pavúka“ Američana Bena Sheltona.

    Do 2. kola sa prebojoval aj Chorvát Marin Čilič, ktorý zdolal ďalšieho Američana Marcosa Girona 7:5, 6:4.

    V úvodnom kole uspel aj Čech Tomáš Macháč, ktorý vyradil bývalú svetovú trojku Stefanosa Tsitsipasa z Grécka takisto v dvoch setoch 6:4, 7:6 (4).

    Jeho ďalším súperom bude siedmy nasadený Rus Daniil Medvedev.

    ATP Rím 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Terence Atmane (Fr.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:3, 6:4

    Miomir Kecmanovič (Srb.) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:2, 6:3

    Alexei Popyrin (Austr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:2, 6:3

    Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:4, 2:6, 6:3

    Marin Čilič (Chor.) - Marcos Giron (USA) 7:5, 6:4

    Alexander Blockx (Belg.) - Federico Cina (Tal.) 4:6, 6:1, 6:3

    Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) - Jacob Fearnley (V.Brit.) 7:6 (6), 4:6, 6:2

    Dino Prižmič (Chor.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:3

    Mattia Bellucci (Tal.) - Roman Andres Burruchaga (Arg.) 6:4, 6:4

    Roberto Bautista Agut (Šp.) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:3, 7:6 (2)

    Pablo Llamas Ruiz (Šp.) - Ethan Quinn (USA) 6:3, 5:7, 6:3

    Tomáš Macháč (ČR) - Stefanos Tsitsipas (Gr.) 6:4, 7:6 (4)

    Cristian Garin (Čile) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 7:6 (2), 7:5

    Tenis

    Tenis

    Taliansky tenista Jannik Sinner.
    Taliansky tenista Jannik Sinner.
    Sinnerovi sa tiež nepáči výška odmien, od Grand Slamov vyžaduje rešpekt
    dnes 19:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Tsitsipas nestačil na českého tenistu a s turnajom v Ríme sa lúči už v prvom kole