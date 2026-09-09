Nová kráľovná ženského tenisu. Rybakinová otočila drámu a stane sa svetovou jednotkou

US Open 2026
ženy - štvrťfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Čeng Čchin-wen (Čína) 3:6, 6:1, 6:4
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolala čínsku kvalifikantku Čeng Čchin-wen po trojsetovom boji 3:6, 6:1 a 6:4.
Od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou, na čele rebríčka WTA vystrieda Arynu Sabalenkovú bez ohľadu na to, či Bieloruska prejde v New Yorku cez semifinále.
Rybakinová sa v boji o finále stretne s víťazkou duelu medzi turnajovou štvorkou Coco Gauffovou z USA a päťkou „pavúka“ Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Dvadsaťsedemročná moskovská rodáčka, ktorá sa až do minulého roka nikdy nedostala do druhého týždňa US Open, sa snaží získať svoj tretí grandslamový titul. Tento rok vyhrala Australian Open a v roku 2022 sa tešila z triumfu vo Wimbledone.
V prvom sete si hráčky držali svoje podanie až do ôsmeho gemu, v ktorom Čeng Čchin-wen brejkla favoritku. Tá potom v „nekonečnom“ deviatom geme odvrátila tri setbaly súperky, štvrtý však už nie a tak prvýkrát na turnaji prehrala set.
Čeng Čchin-wen, bývalá svetová štvorka a olympijská šampiónka z Paríža, potvrdzovala, že sa po dlhej pauze zavinenej operáciou lakťa vracia do starej formy.
V druhom sete však Rybakinová opäť našla svoju hru, vybudovala si náskok 3:0, ktorý už nepustila z rúk.
Rozhodujúci set mal dlho vyrovnaný priebeh. Kľúčový moment prišiel v deviatom geme, v ňom Rybakinová za stavu 4:4 zlomila servis súperky a následne brejk potvrdila, keď využila hneď svoj prvý mečbal. Vzájomnú bilanciu s Čeng Čchin-wen upravila na 5-1.
Sabalenková opustí čelo rebríčka WTA po dlhých 99 týždňoch. Rybakinová bude svetovou jednotkou prvýkrát v kariére.
„Je to len číslo. Som v semifinále a mojím cieľom je vyhrať celý turnaj,“ vyjadrila sa pre akreditované médiá Rybakinová, ktorá priznala, že nebola spokojná so skorým začiatkom duelu. Ten sa začal o 11.30 miestneho času: „Slnko, tiene. Bojovala som s tým. Som rada, že som odohnala všetky negatívne myšlienky.“