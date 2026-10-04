    Po nečakanej prehre prišla pauza. Rybakinová vynechá ďalší turnaj: Je mi veľmi ľúto fanúšikov

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|4. okt 2026 o 18:34
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    Získala na US Open svoj tretí grandslamový titul.

    Svetová tenisová jednotka Jelena Rybakinová sa pre zranenie nohy odhlásila z turnaja vo Wu-chane, ktorý sa začne 12. októbra.

    Oznámili to organizátori deň po tom, čo 27-ročná tenistka z Kazachstanu neuspela vo svojom úvodnom zápase na turnaji v Pekingu.

    Rybakinová získala v septembri na US Open svoj tretí grandslamový titul a na čele svetového rebríčka vystriedala Arynu Sabalenkovú.

    V Pekingu v sobotu odohrala ako svetová jednotka svoj prvý zápas, no prekvapivo v druhom kole podľahla 118. hráčke rebríčka Aline Čarajevovej 6:3, 4:6, 3:6.

    VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Čarajevová

    Potom uviedla, že si dá od súťaženia prestávku, aby sa zotavila. „Je mi veľmi ľúto fanúšikov, ktorí sa tešili, že ma uvidia hrať.

    Dám si chvíľu voľna na odpočinok a zotavenie. Ďakujem za vaše pochopenie a neustálu podporu,“ uviedla na Instagrame.

    Rybakinová sa podľa agentúry Reuters potýka s pretrvávajúcimi problémami v dolnej časti nohy a chodidle.

    Tieto ťažkosti ju v auguste prinútili odstúpiť aj zo štvrťfinále v Cincinnati. Jej ďalším štartom by mal byť turnaj v inom čínskom meste Ning-po, kde obhajuje titul.

    Zároveň už má istú účasť na novembrovom Turnaji majsteriek v Rijáde.

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová.
    Po nečakanej prehre prišla pauza. Rybakinová vynechá ďalší turnaj: Je mi veľmi ľúto fanúšikov
    dnes 18:34
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