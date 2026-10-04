Po nečakanej prehre prišla pauza. Rybakinová vynechá ďalší turnaj: Je mi veľmi ľúto fanúšikov

Svetová tenisová jednotka Jelena Rybakinová sa pre zranenie nohy odhlásila z turnaja vo Wu-chane, ktorý sa začne 12. októbra.
Oznámili to organizátori deň po tom, čo 27-ročná tenistka z Kazachstanu neuspela vo svojom úvodnom zápase na turnaji v Pekingu.
Rybakinová získala v septembri na US Open svoj tretí grandslamový titul a na čele svetového rebríčka vystriedala Arynu Sabalenkovú.
V Pekingu v sobotu odohrala ako svetová jednotka svoj prvý zápas, no prekvapivo v druhom kole podľahla 118. hráčke rebríčka Aline Čarajevovej 6:3, 4:6, 3:6.
VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Čarajevová
Potom uviedla, že si dá od súťaženia prestávku, aby sa zotavila. „Je mi veľmi ľúto fanúšikov, ktorí sa tešili, že ma uvidia hrať.
Dám si chvíľu voľna na odpočinok a zotavenie. Ďakujem za vaše pochopenie a neustálu podporu,“ uviedla na Instagrame.
Rybakinová sa podľa agentúry Reuters potýka s pretrvávajúcimi problémami v dolnej časti nohy a chodidle.
Tieto ťažkosti ju v auguste prinútili odstúpiť aj zo štvrťfinále v Cincinnati. Jej ďalším štartom by mal byť turnaj v inom čínskom meste Ning-po, kde obhajuje titul.
Zároveň už má istú účasť na novembrovom Turnaji majsteriek v Rijáde.