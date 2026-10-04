VIDEO: Alcaraz mal uľahčenú cestu do semifinále, Kanaďana zastavilo zranenie

Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Tokiu.
Vo štvrťfinále viedol v pozícii nasadenej jednotky nad Kanaďanom Denisom Shapovalovom 7:6 (4), 2:1, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie bedrového kĺbu.
Alcaraz, ktorý prišiel o veľkú časť sezóny kvôli zranenému zápästiu, sa o postup do štvrtého tohtoročného finále a prvého od aprílového turnaja Masters v Monte Carle stretne s krajanom Jaumom Munarom.
Shapovalov, ktorý sa môže objaviť v nominácii Kanady na novembrové štvrťfinále Davisovho pohára s českým tímom, mal v prvej sade setbal, ale bývalý prvý hráč sveta ho odvrátil. Po 65 minútach slávil Alcaraz výhru v tajbrejku. Druhú sadu ukončil skreč.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Shapovalov
"Trápil som sa na podaní v podstate v každom game. Nemohol som nájsť správny rytmus," povedal Alcaraz, ktorý v prvom sete prišiel o podanie trikrát.
"Ale som spokojný s tým, ako som sa po každom stratenom servise dokázal vrátiť do hry. Prvý set bol skvelý. Boli tam výborné výmeny i údery, "uviedol sedemnásobný grandslamový šampión.
ATP Tokio 2026
dvojhra - štvrťfinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Denis Shapovalov (Kan.) 7:6 (4), 2:1 - skreč
Jaume Munar (Šp.) - Kyrian Jacquet (Fr.) 6:4, 6:2