    VIDEO: Alcaraz mal uľahčenú cestu do semifinále, Kanaďana zastavilo zranenie

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: SITA/AP)
    TASR|4. okt 2026 o 09:19
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    V boji o finále ho čaká krajan Munar.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Tokiu.

    Vo štvrťfinále viedol v pozícii nasadenej jednotky nad Kanaďanom Denisom Shapovalovom 7:6 (4), 2:1, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie bedrového kĺbu.

    Alcaraz, ktorý prišiel o veľkú časť sezóny kvôli zranenému zápästiu, sa o postup do štvrtého tohtoročného finále a prvého od aprílového turnaja Masters v Monte Carle stretne s krajanom Jaumom Munarom.

    Shapovalov, ktorý sa môže objaviť v nominácii Kanady na novembrové štvrťfinále Davisovho pohára s českým tímom, mal v prvej sade setbal, ale bývalý prvý hráč sveta ho odvrátil. Po 65 minútach slávil Alcaraz výhru v tajbrejku. Druhú sadu ukončil skreč.

    VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Shapovalov

    "Trápil som sa na podaní v podstate v každom game. Nemohol som nájsť správny rytmus," povedal Alcaraz, ktorý v prvom sete prišiel o podanie trikrát.

    "Ale som spokojný s tým, ako som sa po každom stratenom servise dokázal vrátiť do hry. Prvý set bol skvelý. Boli tam výborné výmeny i údery, "uviedol sedemnásobný grandslamový šampión.

    ATP Tokio 2026

    dvojhra - štvrťfinále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Denis Shapovalov (Kan.) 7:6 (4), 2:1 - skreč

    Jaume Munar (Šp.) - Kyrian Jacquet (Fr.) 6:4, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz
    VIDEO: Alcaraz mal uľahčenú cestu do semifinále, Kanaďana zastavilo zranenie
    dnes 09:19
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