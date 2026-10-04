    VIDEO: Sabalenková nezvládla ďalší turnaj. V Pekingu vyhorela s 20-ročnou Češkou

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. okt 2026 o 07:34
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    Svetová dvojka vypadla v treťom kole.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková nepostúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

    V pozícii nasadenej dvojky prehrala v 3. kole s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartůňkovou 4:6, 3:6.

    Talentovaná hráčka získala najcennejší skalp v kariére.

    „Snažila som sa byť počas celého zápasu koncentrovaná a udržať si pevné nervy. Arina je legenda a veľmi ma teší, že som dokázala zdolať štvornásobnú grandslamovú šampiónku," uviedla Bartůňková v prvom interview priamo na kurte.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bartůňková - Sabalenková


    WTA 1000 Peking 2026

    dvojhra - 3. kolo:

    Nikola Bartůňková (ČR-26) - Aryna Sabalenková (Biel.-2) 6:4, 6:3

    Sinja Krausová (Rak.) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:1, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková
    VIDEO: Sabalenková nezvládla ďalší turnaj. V Pekingu vyhorela s 20-ročnou Češkou
    dnes 07:34
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