VIDEO: Sabalenková nezvládla ďalší turnaj. V Pekingu vyhorela s 20-ročnou Češkou

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková nepostúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
V pozícii nasadenej dvojky prehrala v 3. kole s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartůňkovou 4:6, 3:6.
Talentovaná hráčka získala najcennejší skalp v kariére.
„Snažila som sa byť počas celého zápasu koncentrovaná a udržať si pevné nervy. Arina je legenda a veľmi ma teší, že som dokázala zdolať štvornásobnú grandslamovú šampiónku," uviedla Bartůňková v prvom interview priamo na kurte.
VIDEO: Zostrih zápasu Bartůňková - Sabalenková
WTA 1000 Peking 2026
dvojhra - 3. kolo:
Nikola Bartůňková (ČR-26) - Aryna Sabalenková (Biel.-2) 6:4, 6:3
Sinja Krausová (Rak.) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:1, 6:4