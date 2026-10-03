Favoritky bez závahania. V Pekingu postúpili do 3. kola Gauffová aj Swiateková

Americká tenistka Coco Gauffová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
Nasadená trojka zdolala v sobotňajšom dueli 2. kola Camilu Osoriovú z Kolumbie po trojsetovom boji 7:6 (4), 4:6 a 6:2.
Jej ďalšou súperkou bude domáca Číňanka Sun Sin-žan, ktorá vyradila Španielku Cristinu Bucsovú v dvoch setoch 6:4, 7:5.
WTA 1000 Peking 2026
dvojhra - 2. kolo:
Ann Liová (USA-21) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:4, 6:2
Coco Gauffová (USA-3) - Camila Osoriová (Kol.) 7:6 (4), 4:6, 6:2
Elise Mertensová (Belg.-13) - Katie Volynetsová (USA) 6:0, 4:6, 7:5
Donna Vekičová (Chor.-30) - Ču Lin (Čína) 6:1, 4:6, 6:2
Maria Sakkariová (Gr.-25) - Storm Hunterová (Austr.) 6:2, 6:2
Jelena Ostapenková (Lot.-24) - Paula Badosová (Šp.) 7:6 (5), 7:5
Iga Swiateková (Poľ.-8) - Kao Sin-jü (Čína) 6:2, 6:3
Elina Svitolinová (Ukr-6.) - Kateřina Siniaková (ČR) 1:6, 6:4, 6:2
Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Leylah Fernandezová (Kan.-23) 6:2, 4:6, 6:3
Čeng Čchin-wen (Čína) - Anna Kalinská (Rus.-15) 6:7 (4), 6:4, 3:0 - Kalinská skreč
Belinda Benčičová (Švaj.-9) - Anastasija Zacharovová (Rus.) 6:1, 7:6 (3)
Iva Jovicová (USA-10) - Harriet Dartová (V.Brit.) 2:6, 6:3, 6:3