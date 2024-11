Svoju slabinu premenili na zbraň. Slovenky sú vo finále aj pre to, čo závideli Češkám

Slovenské tenistky však v španielskej Málage neprekvapili raz, ani dvakrát, ale už trikrát. Po skalpe USA a Austrálie zdolali aj Veľkú Britániu a postúpili do finále Pohára Billie Jean Kingovej.

Slovensku sa to naposledy podarilo pred 22 rokmi, keď to tím okolo vtedy iba 19-ročnej Daniely Hantuchovej dotiahol až do víťazného konca.

"Slovensko je úžasné prekvapenie turnaja. Je to zatiaľ druhý najväčší úspech v ére samostatnosti a verím, že ani vo finále nie sme bez šance," povedala pre Sportnet prvá Slovenka v top 10 rebríčka WTA Karina Cíleková-Habšudová.

Najlepšia štvorhra v živote

Semifinálový duel začala víťazstvom šampiónka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. Viktóriu Hrunčákovú zdolala po setoch 6:4, 6:4.

"Bol to otvorený zápas. Viki mala šance a je škoda, že na returne jej nevyšli tri-štyri fantastické údery po sebe, čím mohla súperku dostať pod tlak.

Myslím si, že napokon rozhodli začiatky setov," povedala v štúdiu JOJ Šport bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková.