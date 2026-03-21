Hráči sa v All England Clube dočkajú novinky. Budú mať neobmedzené možnosti

Organizátori grandslamového tenisového turnaja Wimbledon sa rozhodli premiérovo využiť na šiestich kurtoch video technológiu. Hráči tak budú môcť reagovať na rozhodnutia hlavného rozhodcu.
Hráči budú môcť túto technológiu využívať na kontrolu špecifických sporných situácií, ktoré nesúvisia s dopadom lopty do priestoru dvorca.
Budú nimi napríklad dvojitý dopad loptičky, dotyk hráča so sieťou alebo dotyk loptičky s telom hráča. Wimbledon sa tak pridáva k ďalším grandslamom, na Australian Open a US Open sa už táto technológia využíva.
Na hlavnom kurte bude k dispozícii táto novinka po celý čas, na ostatných kurtoch len počas stretnutí v dvojhre.
Samotní hráči a hráčky budú mať neobmedzené možnosti na využitie video technológie, ktorá dopĺňa elektronického čiarového rozhodcu.
All England Club sa v predchádzajúcom roku rozhodol nahradiť čiarových rozhodcov elektronickým systémom. Informovala agentúra AP.