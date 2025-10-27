Pred týždňom trápil svetovú deviatku. Wawrinka sa teší, že je späť v Bratislave

BRATISLAVA. V dobrej výsledkovej forme a nastavení sa švajčiarsky tenista Stan Wawrinka rozhodol po roku zopakovať účasť na challengerovom turnaji Slovak Open v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave.
V tomto roku čaká zatiaľ na turnajový triumf, čo by rád zmenil práve na tomto podujatí.
Wawrinka sa tretíkrát predstaví v Bratislave. Radosť z jeho návratu mal generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) a riaditeľ turnaja Igor Moška:
„Je to aktívne hrajúci trojnásobný grandslamový víťaz, nič lepšie nemôže byť pre tento turnaj aj z hľadiska mladých nadšencov pre tenis, ale aj pre skalných fanúšikov. Dvojnásobne ma potešilo pri polnočnom telefonáte od jeho manažéra, že či by sme mali voľnú kartu pre Stana Wawrinku.
Pre turnaj to môže byť úžasné plus. Je tu viac skvelých hráčov, päť víťazov turnajov ATP. Ja verím, že sa nestratia ani naši daviscupoví reprezentanti - Lukáš Klein, Alex Molčan a Norbert Gombos. Dúfam, že niekto z dvojice Miloš Karol a Michal Krajčí sa prebojuje z kvalifikácie. Pre turnaj by to bolo výborné.“
Švajčiar pricestoval z turnaja ATP 500 v Bazileji, kde v osemfinále trápil svetovú deviatku Nóra Caspera Ruuda.
„Chcel by som sa poďakovať za pozvanie. Minulý rok to bola dobrá skúsenosť, keď som sa po mnohých rokoch mohol vrátiť do Bratislavy. Teší ma teda, že som naspäť. Som veľmi vďačný za voľnú kartu. V nedeľu som pricestoval z Bazileja, mám už za sebou tréning a pripravujem sa na tento turnaj.
Hrá tu mnoho dobrých hráčov, takže sa už neviem dočkať prvého zápasu. Je to silný turnaj na konci roka. Je tu vidieť kvalitu, dobrú organizáciu a peknú halu,“ uviedol Wawrinka na tlačovej konferencii.
Pred rokom sa účinkovanie pre neho skončilo prekvapujúco už v druhom kole po prehre s Chorvátom Dinom Prizmičom. Teraz by sa chcel na Slovak Open prebojovať čo najďalej.
„Dúfam, že tento rok sa mi podarí zostať dlhšie. To je vždy cieľ, s ktorým prichádzam na turnaj. Najskôr je potrebné byť pripravený na prvý zápas. Verím však, že budem hrať dobre počas týždňa,“ vyjadril sa Švajčiar pred úvodným vystúpením. Prvým súperom bude zatiaľ neznámy kvalifikant.
Vo veku 40 rokov je Wawrinka naďalej veľkým lákadlom na turnajoch ATP, hrá na tisíckových podujatiach a grandslamoch: „Je za tým množstvo tréningov a vášne pre tento šport. Viem, že sa blíži koniec mojej kariéry, ale momentálne si to užívam.“
V tomto roku zatiaľ čaká na turnajový triumf, na challengeri v Aix-en-Provence a Rennes sa ho delilo od tejto méty jedno víťazstvo.
„Ako športovec vždy chcete získať čo najviac víťazstiev. Celkovo je to však v poriadku, mám za sebou niektoré dobré turnaje, ale aj náročnejšie prehry. Prechádzajúce mesiace boli o čosi lepšie, hlavne na challengeroch.
Nie je jednoduché sa v mojom veku držať na čo najvyššej úrovni, ťažšie sa regeneruje. K turnajovému triumfu mi chýbali drobnosti,“ zhodnotil Wawrinka aktuálnu tenisovú sezónu.
Trojnásobný grandslamový šampión - Australian Open (2014) Roland Garros (2015), US Open (2016), deblový olympijský víťaz z Pekingu 2008 a držiteľ 16 titulov na podujatiach ATP, to je pôsobivá vizitka Wawrinkovej kariéry.
V svetovom rebríčku sa najvyššie nachádzal na treťom mieste v roku 2014. V pokročilom hráčskom veku naďalej predvádza príslušnosť k širšej svetovej špičke a navyše prednedávnom potvrdil, že aj v ďalšej sezóne zostane na tenisovom okruhu.
„Je to o vášni k tomuto športu. Keď je niekto mladý a pozerá tenis, tak sníva o tom, že by si chcel na takom turnaji zahrať. Keď sa takáto šanca vyskytne, tak ja si ju chcem čo najviac užiť. Keď skončím s mojou kariérou, tak určite sa už nevrátim.
Vždy sa snažím tlačiť na svoje limity, užívam si to pred množstvom fanúšikov, aj stresové momenty. Aj keď to už nie je také, ako kedysi a rebríčkovo nie som tak vysoko, tak si to užívam,“ dodal Wawrinka na margo svojho prístupu k tenisu.