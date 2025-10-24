Pohánková sa prebojovala už do semifinále. Zdolať ju nedokázala ani česká tenistka

ČCHENG-TU. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu.
V pozícii tretej nasadenej hráčky zvíťazila aj vo svojom treťom zápase v B-skupine, keď v piatok zdolala Češku Janu Kovačkovú v troch setoch 4:6, 6:3 a 7:6 (3). Duel trval dve hodiny a 10 minút.
Sedemnásťročná slovenská tenistka ovládla skupinu a bude teraz čakať na meno semifinálovej súperky. Predtým si v „béčku“ poradila s domácou Čang Žuej-en i so svetovou juniorskou dvojkou Britkou Hannah Klugmanovou.
Do semifinále juniorského turnaja majsteriek postúpia z každej skupiny dve najlepšie hráčky. Víťazka podujatia získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23.000 amerických dolárov.
ITF World Tour Junior Finals 2025
B-skupina:
Mia Pohánková (SR) - Jana Kovačková (ČR) 4:6, 6:3, 7:6 (3)