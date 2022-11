Jamrichová si najväčšie finále v kariére nezahrá. V Bratislave musela odstúpiť

"Napriek tomu som to mala v semifinále celkom dobre rozohrané. Noha ma však bolela čím ďalej tým viac. Som z toho smutná. Keby som vyhrala prvý set, ešte by som to skúsila, ale takto to podľa mňa už nemalo zmysel.

Na servise som sa trápila, pri dopade ma noha veľmi bolela. Vo výmenách som dnes bola slabá a pri pohybe limitovaná." vysvetlila sklamaná pätnásťročná hráčka Národného tenisového centra.

Semifinálová účasť hneď pri druhom štarte na ženskom turnaji je pre talentovanú zverenku trénera Jána Matúša najlepším výsledkom v doterajšej kariére.