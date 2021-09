Dostal kanára, potom vyradil favorita. Alcaraz sa postaral o senzáciu na US Open

NEW YORK. Osemnásťročný španielsky tenista Carlos Alcaraz sa postaral o najväčšiu senzáciu na US Open 2021 .

V druhom dejstve nevyužil vedenie 3:0, no v treťom slávil úspech v tajbrejku. Vo štvrtom inkasoval od finalistu Roland Garros "kanára", pred rozhodujúcim sa však dokázal zmobilizovať a v tajbrejku premenil po víťaznom forhende v poradí tretí mečbal.

Španiel, ktorého mnohí odborníci pasujú za nástupcu Rafaela Nadala, je najmladší osemfinalista dvojhry na US Open od roku 1989. Vtedy medzi elitnú šestnástku postúpili Američania Pete Sampras a Michael Chang.

Zároveň je najmladší hráč, ktorý kedy zdolal na US Open súpera z top 3, odkedy zaviedli rebríček v roku 1973.

"Víťazstvo nad Stefanosom a postup do osemfinále US Open pre mňa veľa znamenajú. Odohral som najlepší zápas v kariére a získal najcennejší skalp- Splnil sa mi sen," uviedol pre akreditované médiá dojatý Alcaraz, ktorý postúpil do grandslamového osemfinále pri 10. štarte na podujatí veľkej štvorky.

Po US Open bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej päťdesiatke.